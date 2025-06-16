В Великобритании установили отель для крабов 1 16.06.2025, 20:41

Так волонтеры восстанавливают дно Ла-Манша.

У побережья Ла-Манша в графстве Сассекс, Великобритания, волонтеры-дайверы из Sussex Underwater во главе с бывшим рыбаком Аланом Минтером установили подводный отель для ракообразных. Экспедиция с монтажом сооружения пришлась на 67-й День рождения мужчины, пишет BBC Discover Wildlife.

Дно Ла-Манша в прибрежной зоне называют «мертвым полем». Оно сильно пострадало от десятилетий интенсивного рыболовства. Особенно большой вред нанесло донное траление: огромную сетку протягивают по дну, сгребая все на ее пути. Как следствие, на поверхности не остается никакой естественной защиты для молодых ракообразных или моллюсков.

Чтобы молодняк не становился легкой добычей для хищников и биоразнообразие восстановилось, экоактивисты занимаются восстановлением дна. Ла-Манш является морским проливом между Великобританией и Францией, который соединяет Атлантический океан с Северным морем. Запрет на траловый промысел возле английского графства действует с 2021 года.

Рыболовля — семейный промысел для Минтеров. Они занимались им много поколений подряд. Сам Алан Минтер рыбачит на Ла-Манше более 40 лет. На его глазах большая промышленная рыбалка постепенно уничтожало пролив. Поэтому когда появился запрет на такой вид вылова, он загорелся идеей помочь Ла-Маншу с восстановлением.

Рыбак Алан Минтер

«Хочется вернуть что-то утраченное. Мы все знаем состояние моря: потеряли пляж, песок, прибрежный риф, — говорит Минтер. — Природа сама пытается удержаться и выжить. Мы просто можем немного помочь ей».

Над проектом, строительством, оформлением разрешений и организацией монтажа мужчина работал более двух лет. Пригласил консультантом океанолога Рэя Уорда (Ray Ward) из Университета королевы Марии в Лондоне. Привлек волонтеров-дайверов из Sussex Underwater.

Эта бетонная конструкция имеет 19 «апартаментов», три этажа и террасу на крыше. Она адаптирована под нужды подводных жителей и оснащена всем необходимым, чтобы они могли прикреплять икру. Зоозащитники планируют вести онлайн-трансляцию того, как крабы и кальмары будут ее колонизировать.

Отель для крабов "Минтер"

Конструкция весит три с половиной тонны. Она изготовлена из бетона. Основные потенциальные жители: каракатицы, кальмары, омары и Большой суходольный краб. Ее назвали в честь рыбака — отель «Минтер». Экоактивисты планируют установить вереницу таких сооружений вдоль южного побережья Англии.

Экоактивизм распространен по всему миру. Это движение объединяет зооволонтеров, которые готовы тратить свое время и ресурсы на восстановление природы. Постепенно такие инициативы меняют отношение людей к растительному и животному миру. Сейчас бережливое отношение постепенно вытесняет потребительский подход и бездумное истощение ресурсов. В Украине экоактивисты занимаются охраной зеленых насаждений в городах, уборкой мусора в горах и на берегах водоемов. Они занимаются уличными животными, в том числе из зоны боевых действий. И пытаются вносить изменения в законодательство, как вот инициатива по созданию зоополиции.

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