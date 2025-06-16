Украинская выпускница исполнила вальс с кителем погибшего на войне отца 16.06.2025, 21:18

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Душераздирающее видео.

На Прикарпатье выпускница Кристина Марчук станцевала вальс с кителем отца, который погиб на войне.

Об этом информирует NV.

Традиционный танец, которые выпускники выполняют на торжественном событии по случаю окончания школы, Кристина не смогла разделить со своим отцом, ведь он погиб, защищая Украину. Поэтому девушка взяла в руки китель и со слезами на глазах станцевала. В конце танца одноклассники поддержали выпускницу.

Кристина закончила лицей №3 в Делятине Ивано-Франковской области. Отец девочки Андрей Николаевич Марчук погиб 13 марта 2022 года. Воину было 48 лет.

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