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Для агроусадеб готовят новые ограничения

  • 16.06.2025, 21:41
Для агроусадеб готовят новые ограничения

Что на этот раз.

Министерство спорта и туризма вынесло на общественное обсуждение законопроект, в котором предлагается запретить агроусадьбам проводить спортивные и оздоровительные мероприятия.

Как объясняется в документе, владельцы агроусадеб якобы незаконно оказывают услуги по прокату спортивного инвентаря и занимаются деятельностью, не соответствующей нормам для проведения физкультурно-спортивных занятий.

Кроме того, власти хотят создать централизованную базу данных обо всех, кто занимается агро– и экотуризмом. В будущем эта деятельность должна будет проводиться только с официального разрешения местных властей и под их контролем.

Такие изменения могут значительно ограничить возможности агроусадеб и усложнить ведение этого вида бизнеса.

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