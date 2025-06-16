Для агроусадеб готовят новые ограничения
- 16.06.2025, 21:41
Что на этот раз.
Министерство спорта и туризма вынесло на общественное обсуждение законопроект, в котором предлагается запретить агроусадьбам проводить спортивные и оздоровительные мероприятия.
Как объясняется в документе, владельцы агроусадеб якобы незаконно оказывают услуги по прокату спортивного инвентаря и занимаются деятельностью, не соответствующей нормам для проведения физкультурно-спортивных занятий.
Кроме того, власти хотят создать централизованную базу данных обо всех, кто занимается агро– и экотуризмом. В будущем эта деятельность должна будет проводиться только с официального разрешения местных властей и под их контролем.
Такие изменения могут значительно ограничить возможности агроусадеб и усложнить ведение этого вида бизнеса.