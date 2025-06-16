Politico: Восточный фланг НАТО переносит операционные под землю 1 16.06.2025, 22:03

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Польша и страны Балтии готовят больницы к возможному вторжению РФ.

Все страны восточного фланга НАТО пересматривают протоколы реагирования на кризисы для медицинских учреждений и готовят свои больницы к войне со РФ. Об этом 16 июня сообщило Politico.

По словам заместителя генерального директора департамента здравоохранения Эстонии Рагнара Вайкнеметса, вопрос «не в том, нападет ли Россия, а в том, когда».

Польша и страны Балтии закупают каски и бронежилеты а также опускают операционные под землю. Кроме того, медучреждения хотят обеспечить генераторами и мобильными медпунктами – временными лечебными учреждениями, которые будут развернуты в чрезвычайных ситуациях.

Оценив российские удары по украинским гражданским и энергетическим объектам, Эстония планирует распространять спутниковые телефоны, а также создать независимую интернет-сеть.

Эстония выделила €25 млн на поставки медицинских материалов на случай массовых жертв.

В Латвии больницы обязаны с момента вспышки COVID-19 поддерживать трехмесячный запас лекарств. Страна также работает над национальными запасами.

В то же время проблема может возникнуть в рабочем ресурсе. Литовский опрос показал, что более четверти работников здравоохранения, скорее всего, покинут страну во время войны, в то время как менее 40% останутся, а треть не определились.

Ранее в Германии заявили о нехватке укрытий на случай нападения России на НАТО, поэтому страна разрабатывает план быстрого обустройства новых.

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