Украинские танкисты прямой наводкой уничтожили укрытия российских захватчиков на Покровском направлении
- 16.06.2025, 22:05
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На Покровском направлении экипаж танка «Херсон» из 1-го танкового батальона 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады прямой наводкой уничтожил укрытие российских захватчиков.
Об этом сообщили на странице бригады.
Отмечается, что это была «четкая работа, точный огонь и холодный расчет».
Результатом действий танкистов стали выжженные позиции и деморализованный противник.