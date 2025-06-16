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Украинские танкисты прямой наводкой уничтожили укрытия российских захватчиков на Покровском направлении

  • 16.06.2025, 22:05
  • 1,062
Украинские танкисты прямой наводкой уничтожили укрытия российских захватчиков на Покровском направлении

Видео.

На Покровском направлении экипаж танка «Херсон» из 1-го танкового батальона 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады прямой наводкой уничтожил укрытие российских захватчиков.

Об этом сообщили на странице бригады.

Отмечается, что это была «четкая работа, точный огонь и холодный расчет».

Результатом действий танкистов стали выжженные позиции и деморализованный противник.

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