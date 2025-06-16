Toyota представила самый мощный Land Cruiser 16.06.2025, 22:13

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Toyota официально представила гибридную версию внедорожника Land Cruiser 300.

Новый автомобиль является самой мощной модификацией модели на сегодняшний день — силовая установка обеспечивает 457 л.с. и 790 Нм крутящего момента. Под капотом расположен 3,5-литровый бензиновый V6 с двойным турбонаддувом, которому помогает электромотор. Пару силовой установке составляет 10-ступенчатая автоматическая коробка передач и система полного привода.

Хотя полные технические характеристики еще не раскрываются, в Toyota Australia сообщили, что гибрид превзойдет дизельную версию по возможностям буксировки. В то же время есть и некоторое ограничение — топливный бак у гибридного LC 300 вмещает 68 литров, тогда как у бензиновой версии он составляет 80 литров.

Снаружи новинку можно узнать по обновленному переднему бамперу с измененными воздухозаборниками и шильдиком HEV на задних дверцах. Аккумулятор заряжается за счет рекуперации при торможении — порта для внешней зарядки, как у plug-in гибридов, нет.

В интерьере отличия сводятся к графике цифровой панели приборов, знакомой с других гибридов Toyota. Объем багажника компания пока не называет, однако отмечает, что в нем появилась розетка.

Модель дебютировала на Ближнем Востоке, но ожидается и на других рынках. В Объединенных Арабских Эмиратах Land Cruiser Hybrid уже доступен для заказа — базовая комплектация VXR стоит от около $106200, а спортивная GR-Sport - от $111600.

Также известно о выходе на австралийском рынке в первой половине 2026 года.

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