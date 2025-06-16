Семья Трампа анонсировала запуск собственного смартфона 8 16.06.2025, 22:25

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В позолоченном корпусе.

Смартфон получил название T1. Вместе с ним была анонсирована мобильная сеть Trump Mobile: у нее будет единый тарифный план под названием «‎План 47», который обойдется пользователям в 47,45 доллара в месяц. По словам представителей компании, у Trump Mobile будет такое же покрытие, как и у трех крупнейших операторов США.

Что же до смартфона Трампов, то покупка T1 обойдется в 499 долларов. Смартфон будет поставляться в позолоченном корпусе. В пресс-релизе Trump Mobile гаджет описывается как «‎элегантный золотой смартфон, разработанный для высокой производительности, с гордостью спроектированный и произведенный в Соединенных Штатах». Смартфон уже доступен для предзаказа, а в продажу поступит с августа либо с сентября 2025 года.

Как отмечает журналист The Verge, подробностей о T1 мало, а имеющийся блок информации нашпигован ошибками. Например, ОЗУ называют ‎хранилищем, а характеристики аккумулятора путают с камерой. Сообщается, что смартфон будет иметь 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб в хранилище. У него будет 6,78-дюймовый дисплей с частотой обновления в 12 Гц, аккумулятор с емкостью в 5000 мА·ч и разъем для наушников на 3,5 миллиметра. Также девайс получил основную камеру на 50 Мп, окруженную макро- и глубинными датчиками на 2 Мп. Работать T1 будет под управлением Android 15.

Как заявил сын Дональда Трампа, Эрик Трамп, «‎Trump Mobile произведет революцию в мобильных телефонах и мобильных звонках».

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