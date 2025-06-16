ЕС продлил антироссийские санкции за Крым
- 16.06.2025, 22:37
И напомнил про 2022 год.
16 июня Совет Европейского союза продлил еще на один год экономические санкции против России за незаконную аннексию украинских Крыма и города Севастополь. Об этом информирует пресс-служба Совета ЕС.
«Сегодня Совет принял решение продлить санкции, введенные ЕС в ответ на незаконную аннексию Крыма и города Севастополя Российской Федерацией, до 23 июня 2026 года. [...] ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией как нарушение международного права», – говорится в сообщении.
В ЕС напомнили, что ограничительные меры были впервые введены в июне 2014 года и включают:
запреты на импорт в ЕС продукции, произведенной в аннексированном Крыму;
запрет на инвестиции и туристические услуги из Крыма;
запрет на экспорт компаниям из аннексированного Крыма или для использования на полуострове ряда товаров и технологий.
«С 2022 года Россия еще больше нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины своей неспровоцированной и неоправданной агрессивной войной против Украины. ЕС остается твердым в своей приверженности независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и ее неотъемлемому праву на самооборону от российской агрессии», – указано в релизе.
Евросоюз также «привержен полной реализации своей политики непризнания» аннексированного Россией Крыма.