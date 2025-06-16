Зеленский призвал Австрию помочь с розыском украинских олигархов 16.06.2025, 23:34

Речь идет о тех, кто скрывается от правосудия и используют Европу как убежище для украденных активов.

Украина надеется на поддержку Австрии в вопросе привлечения к ответственности украинских олигархов и бывших чиновников, которые скрываются в Европе и прячут там активы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с главой Австрии Александером Ван дер Белленом в понедельник, 16 июня.

«Мы рассчитываем на поддержку Австрии, государства и общества, в чувствительном для Украины вопросе относительно бывших украинских чиновников, олигархов, которые скрываются от правосудия Украины и используют Европу, используют, безусловно, и Австрию как укрытие для хранения их украденных активов», – подчеркнул Зеленский.

Он акцентировал, что это вопрос справедливости, особенно в условиях войны, когда сотрудничество между государствами в сфере правосудия имеет принципиальное значение.

Также Зеленский добавил, что во время войны важно, чтобы «наши государства сотрудничали в области правосудия».

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