Трамп заявил, что не поддерживает участие Путина в ближайших встречах G7
- 17.06.2025, 1:03
Одновременно президент США в очередной раз назвал ошибкой исключение России из «Большой восьмерки.
Россия не должна участвовать в саммитах «Большой семерки» (G7) в ближайшее время, многое изменилось со времени ее исключения из организации, заявил президент США Дональд Трамп журналистам на саммите G7 в Канаде, передает телеканал Fox Business.
«Я не говорю, что он (Владимир Путин. — Прим.) должен участвовать сейчас. Уже слишком много воды утекло», — отметил Трамп.
Тем не менее американский президент в очередной раз назвал ошибкой исключение России из «Большой восьмерки» (G8) в 2014 году после присоединения Крыма. «Я думаю, у вас бы не было войны, если бы Россия [входила в объединение]», — заявил президент.