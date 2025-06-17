Трамп заявил, что не поддерживает участие Путина в ближайших встречах G7 17.06.2025, 1:03

Одновременно президент США в очередной раз назвал ошибкой исключение России из «Большой восьмерки.

Россия не должна участвовать в саммитах «Большой семерки» (G7) в ближайшее время, многое изменилось со времени ее исключения из организации, заявил президент США Дональд Трамп журналистам на саммите G7 в Канаде, передает телеканал Fox Business.

«Я не говорю, что он (Владимир Путин. — Прим.) должен участвовать сейчас. Уже слишком много воды утекло», — отметил Трамп.

Тем не менее американский президент в очередной раз назвал ошибкой исключение России из «Большой восьмерки» (G8) в 2014 году после присоединения Крыма. «Я думаю, у вас бы не было войны, если бы Россия [входила в объединение]», — заявил президент.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com