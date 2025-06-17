В Венгрии задержали мужчину, который хотел провести публичную казнь над Орбаном
- 17.06.2025, 2:17
Угрожал «отрубить голову».
Венгерские правоохранители задержали 44-летнего мужчину, которого подозревают в подготовке к совершению убийства премьер-министра страны Виктора Орбана. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба венгерской полиции.
По информации полицейских, фигурант 10 июня опубликовал на сайте-файлообменнике видео, в котором угрожал собственными руками убить Орбана и провести публичную казнь. Пользователь сети, который увидел этот ролик, сообщил о нем в полицию.
Правоохранители идентифицировали личность человека с видео и в ночь на 12 июня арестовали его у него же дома.
Во время обыска полиция изъяла его электронные устройства, в том числе мобильный телефон, на котором было обнаружено несколько угрожающих видеороликов. В доме также был обнаружен меч длиной 63 см с лезвием длиной 43 см, который был изъят.
По словам задержанного, он не воспринял всерьез заявления, сделанные на видео.