РФ нанесла массированный удар по Киеву: погибли 14 человек, много раненых 17.06.2025, 7:35

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Разрушены многоэтажки, в городе вспыхнули пожары.

Во вторник, 17 июня, враг атаковал Киев «Шахедами», а затем и ракетами, убив 14 человек, еще более 40 мирных жителей пострадали. Последствия зафиксированы в 27 локациях в шести районах города, в частности в Соломенском повреждены два жилых дома и учебное учреждение.

Об этом сообщили мэр города Виталий Кличко и в Киевской городской военной администрации. В течение ночи в столице раздавались взрывы, до шести утра была объявлена воздушная тревога.

Последствия атаки РФ на Киев

Начальник КГВА Тимур Ткаченко после 07:00 сообщил, что из-за российского военного преступления погибло 14 жителей столицы. Информация о жертвах будет уточняться.

«Сегодня Киев пережил еще одну тяжелую ночь. Опять атака, снова раненые, разрушенные дома, человеческая боль и тревога. Работы по поиску людей под завалами продолжаются», – отметил он.

А по словам городского головы, в результате массированной атаки врага в столице пострадали более 40 человек. Более 30 из них госпитализировали. Один человек, гражданин США, умер во время атаки.

В Соломенском районе разрушен подъезд жилого дома. Там по состоянию на утро работали спасатели, разбирали завалы.

Экстренные службы продолжали работать на местах и в нескольких других районах столицы Украины.

В результате ночной атаки зафиксировано повреждение элементов транспортной инфраструктуры, поэтому было временно остановлено движение некоторого общественного транспорта.

Глава МВД Украины Игорь Клименко уточнил, что 27 локаций в разных районах столицы оказались этой ночью под вражеским огнем. Среди них – жилые дома, образовательные учреждения, объекты критической инфраструктуры.

«Работают спасатели, полицейские, медики. Делают все, чтобы помочь пострадавшим, разобрать завалы, спасти жизни. Количество погибших возросло до 14 человек. По состоянию на сейчас – 44 раненых в Киеве», – сообщил он.

Подробности атаки РФ на Киев

«Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги. Если есть проблемы с доступом к укрытию, или обращение через «Киев Цифровой» осталось без ответа, сообщите об этом в @KyivShelterBot», – говорилось в одном из первых сообщений властей.

Позже глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Соломенском районе зафиксировано падение «Шахеда», без последующего возгорания.

По состоянию на 00:30 есть вызов медиков в Соломенский район. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Бригада на месте. Спасатели тоже направляются. Вражеские БПЛА еще заходят на город с севера. Находитесь в укрытиях!» – подчеркнул Кличко.

В Святошинском районе вспыхнули складские помещения. Также был вызов медиков в Дарницкий район.

Позже он сообщил, что в Соломенском районе, предварительно, есть разрушения на верхнем этаже жилого дома. К медикам обратились двое пострадавших, их осматривают. В Днепровский район тоже направляется бригада скорой помощи.

Кроме того, еще большая группа вражеских БПЛА курсом на центр города.

«Будьте осторожны! Находитесь в укрытиях!» – подчеркнул мэр.

По состоянию на 00:59 четырех пострадавших госпитализировали медики в Соломенском районе. Одному оказали помощь на месте. Также выехала бригада на вызов в Оболонский район столицы.

В Соломенском районе зафиксирован пожар в нежилой застройке. Экстренные службы работают на месте.

«Зафиксированы падения обломков на верхние этажи жилого дома в Соломенском районе и в двух локациях в Дарницком районе. Известно о пожаре на одной из них», – добавили в КГВА.

По состоянию на 01:11 Виталий Кличко сообщил, что в Святошинском районе горят складские помещения. Все службы на месте. Там уже 9 пострадавших. Четырех госпитализировали. Пятерым оказали помощь на месте.

Кроме того, в столице фиксируются перебои с электроснабжением. Причины устанавливаются. Детали уточняются.

По состоянию на 01:36 вражеские БПЛА еще заходят на город с трех направлений. Также есть ракетная угроза.

По состоянию на 01:46 в столице уже 11 пострадавших, все в Соломенском районе. Шестерых медики госпитализировали. Пятерым оказали помощь на месте, сообщил Кличко.

В КГВА отметили, что столица находится под комбинированным ударом врага, россияне применяют ракеты и ударные БПЛА.

«Пожары в разных районах, работают службы. Призываю не публиковать в соцсетях последствия вражеских ударов и работу сил ПВО. Такие публикации работают на врага. Будьте сознательны, не дайте агрессору никакой информации, которую он может использовать против нас», – написал Ткаченко.

По состоянию на 02:20 стало известно о последствиях атаки еще в трех районах. В Днепровском районе осколок «Шахеда» застрял в стене жилого дома. Предварительно, без пожара и пострадавших. В Подольском обломки дрона упали на открытой местности без дальнейших последствий. В Оболонском повреждено авто, без пожара.

Всего по состоянию на 02:35 зафиксированы последствия атаки РФ на 12 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Оболонском районах.

По состоянию на 02:40 количество пострадавших в Киеве возросло до 16 человек. Больше всего их – в Соломенском район, также к медикам обратились двое пострадавших в Дарницком и один в Днепровском районе.

Городской голова сообщил, что в Соломенском районе в доме напротив того, где медики оказывали помощь пострадавшим, умер 62-летний гражданин США. «Медики констатировали клиническую смерть – биологическую смерть», – отметил он.

Также Кличко сообщил о вызове медиков и пожаре в нежилом здании в Соломенском районе.

По состоянию на 04:30 в КГВА сообщили о повреждении детского сада в Дарницком районе и промышленной территории в Днепровском районе. Предварительно, там обошлось без пострадавших. В Подольском районе в двух локациях падение обломков на открытой местности, без пострадавших.

«В Святошинском районе последняя атака повредила жилой дом. Жилой дом и учебное учреждение пострадали от атаки в Соломенском районе. На места событий уже отправились экстренные службы. Зафиксированы повреждения нежилых зданий в Дарницком районе. Устанавливаем все подробности», – сказано в сообщении.

В результате атаки РФ повреждены общежития Киевского авиационного института, сообщила и. о. ректора Ксения Семенова. Зафиксировано попадание ударными беспилотниками в 10-е общежитие, еще в трех взрывной волной повредило окна.

По состоянию на 05:30 начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в результате атаки пострадали 18 человек, из них 12 получили помощь на месте, шестеро – госпитализированы.

«Ужасные преступления страны-террориста против мирных жителей Киева. В Соломенском районе повреждения двух жилых домов. В пятиэтажке возник пожар, пожар локализовали. Пожарные и медики работают», – сообщил он.

Кроме этого, на второй локации вражеский удар вызвал разрушение конструкций жилой многоэтажки.

В городе развернули гуманитарный штаб по адресу ул. Академика Шалимова, 9А (школа №67). Спасатели ведут разбор завалов и поиск людей.

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