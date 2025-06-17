РФ нанесла массированный удар по Киеву: погибли 14 человек, много раненых
- 17.06.2025, 7:35
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Разрушены многоэтажки, в городе вспыхнули пожары.
Во вторник, 17 июня, враг атаковал Киев «Шахедами», а затем и ракетами, убив 14 человек, еще более 40 мирных жителей пострадали. Последствия зафиксированы в 27 локациях в шести районах города, в частности в Соломенском повреждены два жилых дома и учебное учреждение.
Об этом сообщили мэр города Виталий Кличко и в Киевской городской военной администрации. В течение ночи в столице раздавались взрывы, до шести утра была объявлена воздушная тревога.
Последствия атаки РФ на Киев
Начальник КГВА Тимур Ткаченко после 07:00 сообщил, что из-за российского военного преступления погибло 14 жителей столицы. Информация о жертвах будет уточняться.
«Сегодня Киев пережил еще одну тяжелую ночь. Опять атака, снова раненые, разрушенные дома, человеческая боль и тревога. Работы по поиску людей под завалами продолжаются», – отметил он.
А по словам городского головы, в результате массированной атаки врага в столице пострадали более 40 человек. Более 30 из них госпитализировали. Один человек, гражданин США, умер во время атаки.
В Соломенском районе разрушен подъезд жилого дома. Там по состоянию на утро работали спасатели, разбирали завалы.
Экстренные службы продолжали работать на местах и в нескольких других районах столицы Украины.
В результате ночной атаки зафиксировано повреждение элементов транспортной инфраструктуры, поэтому было временно остановлено движение некоторого общественного транспорта.
Глава МВД Украины Игорь Клименко уточнил, что 27 локаций в разных районах столицы оказались этой ночью под вражеским огнем. Среди них – жилые дома, образовательные учреждения, объекты критической инфраструктуры.
«Работают спасатели, полицейские, медики. Делают все, чтобы помочь пострадавшим, разобрать завалы, спасти жизни. Количество погибших возросло до 14 человек. По состоянию на сейчас – 44 раненых в Киеве», – сообщил он.
Подробности атаки РФ на Киев
«Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги. Если есть проблемы с доступом к укрытию, или обращение через «Киев Цифровой» осталось без ответа, сообщите об этом в @KyivShelterBot», – говорилось в одном из первых сообщений властей.
Позже глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Соломенском районе зафиксировано падение «Шахеда», без последующего возгорания.
По состоянию на 00:30 есть вызов медиков в Соломенский район. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
«Бригада на месте. Спасатели тоже направляются. Вражеские БПЛА еще заходят на город с севера. Находитесь в укрытиях!» – подчеркнул Кличко.
В Святошинском районе вспыхнули складские помещения. Также был вызов медиков в Дарницкий район.
Позже он сообщил, что в Соломенском районе, предварительно, есть разрушения на верхнем этаже жилого дома. К медикам обратились двое пострадавших, их осматривают. В Днепровский район тоже направляется бригада скорой помощи.
Кроме того, еще большая группа вражеских БПЛА курсом на центр города.
«Будьте осторожны! Находитесь в укрытиях!» – подчеркнул мэр.
По состоянию на 00:59 четырех пострадавших госпитализировали медики в Соломенском районе. Одному оказали помощь на месте. Также выехала бригада на вызов в Оболонский район столицы.
В Соломенском районе зафиксирован пожар в нежилой застройке. Экстренные службы работают на месте.
«Зафиксированы падения обломков на верхние этажи жилого дома в Соломенском районе и в двух локациях в Дарницком районе. Известно о пожаре на одной из них», – добавили в КГВА.
По состоянию на 01:11 Виталий Кличко сообщил, что в Святошинском районе горят складские помещения. Все службы на месте. Там уже 9 пострадавших. Четырех госпитализировали. Пятерым оказали помощь на месте.
Кроме того, в столице фиксируются перебои с электроснабжением. Причины устанавливаются. Детали уточняются.
По состоянию на 01:36 вражеские БПЛА еще заходят на город с трех направлений. Также есть ракетная угроза.
По состоянию на 01:46 в столице уже 11 пострадавших, все в Соломенском районе. Шестерых медики госпитализировали. Пятерым оказали помощь на месте, сообщил Кличко.
В КГВА отметили, что столица находится под комбинированным ударом врага, россияне применяют ракеты и ударные БПЛА.
«Пожары в разных районах, работают службы. Призываю не публиковать в соцсетях последствия вражеских ударов и работу сил ПВО. Такие публикации работают на врага. Будьте сознательны, не дайте агрессору никакой информации, которую он может использовать против нас», – написал Ткаченко.
По состоянию на 02:20 стало известно о последствиях атаки еще в трех районах. В Днепровском районе осколок «Шахеда» застрял в стене жилого дома. Предварительно, без пожара и пострадавших. В Подольском обломки дрона упали на открытой местности без дальнейших последствий. В Оболонском повреждено авто, без пожара.
Всего по состоянию на 02:35 зафиксированы последствия атаки РФ на 12 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Оболонском районах.
По состоянию на 02:40 количество пострадавших в Киеве возросло до 16 человек. Больше всего их – в Соломенском район, также к медикам обратились двое пострадавших в Дарницком и один в Днепровском районе.
Городской голова сообщил, что в Соломенском районе в доме напротив того, где медики оказывали помощь пострадавшим, умер 62-летний гражданин США. «Медики констатировали клиническую смерть – биологическую смерть», – отметил он.
Также Кличко сообщил о вызове медиков и пожаре в нежилом здании в Соломенском районе.
По состоянию на 04:30 в КГВА сообщили о повреждении детского сада в Дарницком районе и промышленной территории в Днепровском районе. Предварительно, там обошлось без пострадавших. В Подольском районе в двух локациях падение обломков на открытой местности, без пострадавших.
«В Святошинском районе последняя атака повредила жилой дом. Жилой дом и учебное учреждение пострадали от атаки в Соломенском районе. На места событий уже отправились экстренные службы. Зафиксированы повреждения нежилых зданий в Дарницком районе. Устанавливаем все подробности», – сказано в сообщении.
В результате атаки РФ повреждены общежития Киевского авиационного института, сообщила и. о. ректора Ксения Семенова. Зафиксировано попадание ударными беспилотниками в 10-е общежитие, еще в трех взрывной волной повредило окна.
По состоянию на 05:30 начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в результате атаки пострадали 18 человек, из них 12 получили помощь на месте, шестеро – госпитализированы.
«Ужасные преступления страны-террориста против мирных жителей Киева. В Соломенском районе повреждения двух жилых домов. В пятиэтажке возник пожар, пожар локализовали. Пожарные и медики работают», – сообщил он.
Кроме этого, на второй локации вражеский удар вызвал разрушение конструкций жилой многоэтажки.
В городе развернули гуманитарный штаб по адресу ул. Академика Шалимова, 9А (школа №67). Спасатели ведут разбор завалов и поиск людей.