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Трамп призвал к срочной эвакуации из Тегерана

  • 17.06.2025, 7:52
  • 1,918
Трамп призвал к срочной эвакуации из Тегерана

Авианосная ударная группа США отправляется на Ближний Восток с опережением графика.

Президент США Дональд Трамп опубликовал серию резких постов против иранского режима и решил на день раньше покинуть саммит G7 «ради важных ближневосточных вопросов». В Тегеране громкие взрывы и огромные пробки на выездах из города, пишут «Детали».

Около 1:30 ночи 17 июня по Иерусалиму президент США Дональд Трамп написал: «Иран должен был подписать «сделку«, которую я им говорил подписать. Какой позор и пустая трата человеческих жизней. Проще говоря, У ИРАНА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ. Я говорил это снова и снова! Все должны немедленно покинуть Тегеран!».

Трамп впервые заговорил о сделке с Ираном в прошедшем времени. Примерно в это же время их иранской столицы начали поступать сообщения об особенно сильных взрывах.

Президент США написал еще два поста, адресованные республиканцам-изоляционистам. «АМЕРИКА ПРЕЖДЕ ВСЕГО» означает много ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ вещей, включая тот факт, что У ИРАНА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ. СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ!!!», — обратился к ним Трамп.

После этого Белый дом подтвердил, что президент США отбывает с саммита G7 в Канаде на день раньше, чтобы «заняться многими важными вопросами, касающимися Ближнего Востока».

Трамп созывает Совет национальной безопасности. Он должен срочно собраться в ситуационной комнате, передает Iran International.

Судя по иранским соцсетям, на выезде из Тегерана среди ночи образовались гигантские пробки. Видимо, это результат постов Трампа.

Авианосная ударная группа USS Nimitz отправляется на Ближний Восток с опережением графика, сообщает Fox News.

Китайское посольство призвало своих граждан срочно покинуть Израиль через сухопутную границы с Иорданией, передает «Кан».

Тем временем слышны взрывы на юге Ирана и побережье Персидского залива. По информации Iran International, под ударами Ахваз, Бушер, Дезфуль, Бандар—Аббас

При этом на 3:30 утра нет никаких подтверждении, что США действительно вступают в войну. В соцсетях появились сообщения об американских самолетах над Ираном, но они оказались ложными. Несколько СМИ сообщают со ссылкой на источники в США, что перемещение войск на Ближний Восток осуществляют в оборонительных целях.

Глава Пентагона Пит Хегсет выступил на Fox News и заявил, что Дональд Трамп до сих пор привержен идее сделки с Ираном.

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