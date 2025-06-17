Трамп призвал к срочной эвакуации из Тегерана
- 17.06.2025, 7:52
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Авианосная ударная группа США отправляется на Ближний Восток с опережением графика.
Президент США Дональд Трамп опубликовал серию резких постов против иранского режима и решил на день раньше покинуть саммит G7 «ради важных ближневосточных вопросов». В Тегеране громкие взрывы и огромные пробки на выездах из города, пишут «Детали».
Около 1:30 ночи 17 июня по Иерусалиму президент США Дональд Трамп написал: «Иран должен был подписать «сделку«, которую я им говорил подписать. Какой позор и пустая трата человеческих жизней. Проще говоря, У ИРАНА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ. Я говорил это снова и снова! Все должны немедленно покинуть Тегеран!».
Трамп впервые заговорил о сделке с Ираном в прошедшем времени. Примерно в это же время их иранской столицы начали поступать сообщения об особенно сильных взрывах.
Президент США написал еще два поста, адресованные республиканцам-изоляционистам. «АМЕРИКА ПРЕЖДЕ ВСЕГО» означает много ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ вещей, включая тот факт, что У ИРАНА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ. СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ!!!», — обратился к ним Трамп.
После этого Белый дом подтвердил, что президент США отбывает с саммита G7 в Канаде на день раньше, чтобы «заняться многими важными вопросами, касающимися Ближнего Востока».
Трамп созывает Совет национальной безопасности. Он должен срочно собраться в ситуационной комнате, передает Iran International.
OVER 10 MILLION PEOPLE IN TEHRAN AT 3AM ARE BEING ORDERED TO LEAVE THEIR HOUSES “IMMEDIATELY” BY A POST ON SOCIAL MEDIA BY THE POTUS #iran #tehran #israel #trump pic.twitter.com/dn2VuHOs2w— Iran Military (@Iranmmilitary) June 17, 2025
Судя по иранским соцсетям, на выезде из Тегерана среди ночи образовались гигантские пробки. Видимо, это результат постов Трампа.
Авианосная ударная группа USS Nimitz отправляется на Ближний Восток с опережением графика, сообщает Fox News.
Китайское посольство призвало своих граждан срочно покинуть Израиль через сухопутную границы с Иорданией, передает «Кан».
Тем временем слышны взрывы на юге Ирана и побережье Персидского залива. По информации Iran International, под ударами Ахваз, Бушер, Дезфуль, Бандар—Аббас
При этом на 3:30 утра нет никаких подтверждении, что США действительно вступают в войну. В соцсетях появились сообщения об американских самолетах над Ираном, но они оказались ложными. Несколько СМИ сообщают со ссылкой на источники в США, что перемещение войск на Ближний Восток осуществляют в оборонительных целях.
Глава Пентагона Пит Хегсет выступил на Fox News и заявил, что Дональд Трамп до сих пор привержен идее сделки с Ираном.