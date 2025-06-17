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Трамп созвал срочное заседание Совета нацбезопасности

  • 17.06.2025, 7:56
  • 3,078
Трамп созвал срочное заседание Совета нацбезопасности

Президент США прервал участие в саммите G7 из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп созвал заседание Совета нацбезопасности. Оно пройдет сразу после того, как американский лидер вернется с саммита G7.

Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, Трамп попросил Совет нацбезопасности подготовиться к его возвращению в ситуационную комнату.

Трамп досрочно покидает саммит G7

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Керолайн Ливитт заявляла, что президент США Дональд Трамп досрочно завершает свое участие в саммите «Большой семерки» из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Трамп покинет саммит вечером 16 июня по местному времени (ночью 17 июня).

Ранее в СМИ появилась информация, что у американского лидера на саммите G7 запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но она оказалась под вопросом.

К слову, заседание Совета нацбезопасности США пройдет на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Израиль и Иран продолжают обмениваться ракетными ударами.

При этом американский лидер призвал жителей Тегерана срочно эвакуироваться.

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