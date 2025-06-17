Дроны атаковали важный завод в Тамбовской области РФ 17.06.2025, 8:05

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Предприятие изготавливает высокотехнологичное оборудование для управления авиацией и ракетами.

Ночью 17 июня дроны массированно атаковали Россию: под ударом в частности оказалась Тамбовская область, где в разных уголках, в частности в Тамбове и Котовске, прогремели мощные взрывы. Вероятной целью атаки мог стать завод «Прогресс», специализирующийся на производстве систем управления для авиации и ракетной техники.

Завод «Прогресс», который, вероятно, был атакован этой ночью, является советско-российским высокотехнологичным предприятием, производящим в частности гиромоторы, гироузлы, системы стабилизации, автопилоты и тому подобное. Для противодействия атаке БпЛА россияне привлекли авиацию, сообщил руководитель общественной организации «Центр изучения оккупации» Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

Первые взрывы в Тамбовской области прогремели около 01:40 часов: местные паблики сообщили о работе ПВО в Котовске. Также российская противовоздушная оборона активно работала в самом Тамбове.

Около 02:00 часов взрывы прогремели в ряде населенных пунктов области, в частности в Инжавино, Мичуринске, Кузьмино-Гате, Калаисе, информировали российские паблики.

Также в сети обнародовали видео ночной атаки по Тамбовской области. Кадры демонстрируют вспышки в небе и работу российской ПВО.

Атака по Тамбовской области России продолжилась и после 02:00 часов: местные СМИ сообщили о закрытии аэропорта и движении по меньшей мере десятка ударных беспилотников.

Местные власти не комментировали удары по Тамтовской области.

Петр Андрющенко под утро поделился данными относительно атаки по Тамбовской области. По его информации, под ударом мог оказаться завод «Прогресс», расположенный в городе Мичуринск.

«Тамбовская область. С 01:15 массовая атака наших БпЛА и активная работа российской ПВО. Приоритетная цель — завод АО «Прогресс» город Мичуринск, Липецкое шоссе, 113», — отметил деятель.

По информации из открытых источников, завод «Прогресс» — одно из 5 крупнейших предприятий Тамбовской области РФ. Это предприятие изготавливает высокотехнологичное оборудование для систем управления авиационной и ракетной техники, а также широкий спектр электротехники гражданского назначения, оборудование для газо- и нефтепроводов.

Для отражения атаки дронов россияне применили авиацию.

Отметим, что завод «Прогресс» ранее уже атаковали дроны. Такой обстрел в частности состоялся 6 июня, когда беспилотник попал в производственный цех предприятия.

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