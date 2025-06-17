Избирком Польши: На президентских выборах были нарушения, которые могли повлиять на результаты голосования 17.06.2025, 8:16

Решение будет принимать Верховный суд Польши.

Государственная избирательная комиссия Польши 16 июня утвердила отчет по итогам президентских выборов. Там говорится, что во втором туре был допущен ряд нарушений: использование несанкционированного ПО и ошибки в протоколах, где голоса могли быть распределены неверно, сообщает RMF24.

В документе указано, что во время голосования — особенно во втором туре — произошли инциденты, которые могли повлиять на результат президентских выборов. Среди них — использование некоторыми избирательными комиссиями несанкционированного программного обеспечения для проверки документов избирателей, а также повторяющиеся ошибки в протоколах — некорректное распределение голосов между кандидатами.

Эти нарушения, по мнению членов комиссии, требуют более глубокого анализа и пересмотра организационных и контрольных процедур, чтобы не допустить их повторения.

Между тем к вечеру 16 июня поступило уже около 3000 жалоб на ход президентских выборов в Польше.

Теперь отчет избирательной комиссии будет передан в Верховный суд Польши, который не позднее 2 июля должен вынести решение о действительности результатов президентских выборов.

Как отмечает издание, сейчас вопросами легитимности выборов занимается Кассационная палата по контролю и общественным делам при Верховном суде, созданная в 2018 году. Однако ее статус оспаривается нынешними властями Польши, поскольку судей этой палаты назначали на основании реформ, противоречащих нормам ЕС и решениям Европейского суда по правам человека. До 2018 года такие вопросы рассматривала другая, независимая палата Верховного суда.

По сообщениям СМИ, ошибочные записи в протоколах голосования могли быть на дюжине участков, в том числе в Кракове, Миньске-Мазовецком и Магнушево под Козеницами.

Напомним, на президентских выборах в Польше после второго тура победил Кароль Навроцкий. Он получил 50,89% голосов, а его соперник Рафал Тшасковский — 49,11%.

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