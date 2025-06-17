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Избирком Польши: На президентских выборах были нарушения, которые могли повлиять на результаты голосования

  • 17.06.2025, 8:16
Избирком Польши: На президентских выборах были нарушения, которые могли повлиять на результаты голосования

Решение будет принимать Верховный суд Польши.

Государственная избирательная комиссия Польши 16 июня утвердила отчет по итогам президентских выборов. Там говорится, что во втором туре был допущен ряд нарушений: использование несанкционированного ПО и ошибки в протоколах, где голоса могли быть распределены неверно, сообщает RMF24.

В документе указано, что во время голосования — особенно во втором туре — произошли инциденты, которые могли повлиять на результат президентских выборов. Среди них — использование некоторыми избирательными комиссиями несанкционированного программного обеспечения для проверки документов избирателей, а также повторяющиеся ошибки в протоколах — некорректное распределение голосов между кандидатами.

Эти нарушения, по мнению членов комиссии, требуют более глубокого анализа и пересмотра организационных и контрольных процедур, чтобы не допустить их повторения.

Между тем к вечеру 16 июня поступило уже около 3000 жалоб на ход президентских выборов в Польше.

Теперь отчет избирательной комиссии будет передан в Верховный суд Польши, который не позднее 2 июля должен вынести решение о действительности результатов президентских выборов.

Как отмечает издание, сейчас вопросами легитимности выборов занимается Кассационная палата по контролю и общественным делам при Верховном суде, созданная в 2018 году. Однако ее статус оспаривается нынешними властями Польши, поскольку судей этой палаты назначали на основании реформ, противоречащих нормам ЕС и решениям Европейского суда по правам человека. До 2018 года такие вопросы рассматривала другая, независимая палата Верховного суда.

По сообщениям СМИ, ошибочные записи в протоколах голосования могли быть на дюжине участков, в том числе в Кракове, Миньске-Мазовецком и Магнушево под Козеницами.

Напомним, на президентских выборах в Польше после второго тура победил Кароль Навроцкий. Он получил 50,89% голосов, а его соперник Рафал Тшасковский — 49,11%.

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