«Ракета прошла через все девять этажей» 5 17.06.2025, 8:32

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Показаны последствия удара РФ по Киеву.

Российские оккупанты в ночь на 17 июня ударили по Киеву дронами и ракетами. В результате этого десятки мирных жителей пострадали.

Об этом на месте российского удара по многоэтажке в Соломенском районе заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает РБК-Украина.

Пострадавшие и погибшие

По словам главы МВД, в Киеве 27 локаций, которые атаковал враг. Там работает около 2 тысяч человек, в первую очередь это спасатели, полиция, коммунальные службы и врачи.

«В настоящее время мы можем подтвердить 40 пострадавших, один погибший. Но сейчас поступает информация что с одной локации - жилой дом у нас есть, много погибших, будет подтверждение через 10 минут», - добавил министр.

Удар по девятиэтажке

Также он уточнил, что оккупанты, по предварительным данным, ударили баллистикой по девятиэтажке в Соломенском районе.

«Удар был настолько сильный, что ракета прошла через все девять этажей», - добавил министр.

По его словам, поисково-спасательные работы уже начались. Такие работы могут продлиться по меньшей мере сутки.

Обновлено 07:43

Министр внутренних дел уточнил, что в Киеве из-за атаки России погибли 14 человек. Еще 44 - пострадали.

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