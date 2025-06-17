«Ракета прошла через все девять этажей»5
- 17.06.2025, 8:32
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Показаны последствия удара РФ по Киеву.
Российские оккупанты в ночь на 17 июня ударили по Киеву дронами и ракетами. В результате этого десятки мирных жителей пострадали.
Об этом на месте российского удара по многоэтажке в Соломенском районе заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает РБК-Украина.
Пострадавшие и погибшие
По словам главы МВД, в Киеве 27 локаций, которые атаковал враг. Там работает около 2 тысяч человек, в первую очередь это спасатели, полиция, коммунальные службы и врачи.
«В настоящее время мы можем подтвердить 40 пострадавших, один погибший. Но сейчас поступает информация что с одной локации - жилой дом у нас есть, много погибших, будет подтверждение через 10 минут», - добавил министр.
Удар по девятиэтажке
Также он уточнил, что оккупанты, по предварительным данным, ударили баллистикой по девятиэтажке в Соломенском районе.
«Удар был настолько сильный, что ракета прошла через все девять этажей», - добавил министр.
По его словам, поисково-спасательные работы уже начались. Такие работы могут продлиться по меньшей мере сутки.
Обновлено 07:43
Министр внутренних дел уточнил, что в Киеве из-за атаки России погибли 14 человек. Еще 44 - пострадали.