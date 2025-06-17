закрыть
17 июня 2025, вторник, 9:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые открыли грибы, которое могут питаться золотом

1
  • 17.06.2025, 8:39
  • 1,432
Ученые открыли грибы, которое могут питаться золотом
иллюстративное фото

Их обнаружили в Австралии.

Новый вид грибов, которые используют золото в процессе метаболизма, открыли ученые. Это открытие может навсегда изменить геологическую разведку новых золотых месторождений и планирование переработки золотоносных пород в космосе, пишет earth.com .

Первым в мире исследователям из Австралии удалось доказать, что грибок штамма Fusarium oxysporum использует микрочастицы золота, когда выстраивает грибницу. Оказывается, что в золотоносных грунтах грибок чувствует себя значительно лучше и быстрее развивается. Посредством метаболизма, выделяя особые ферменты, грибок трансформирует частицы золота. Ученые предположили, что грибки выделяют особые полисахариды и белки, которые восстанавливают ионы металлов и сохраняют полученное золото в стабильной форме в виде наночастиц.

Таким образом золото превращается в материал, пригодный для роста мицелия – особых нитей, из которых состоит грибница. Со временем золото накапливается внутри мицелия и даже оседает на нитях.

«Золото настолько химически неактивно, что этот тип взаимодействия необычен и удивителен», - отметил ведущий исследователь доктор Цин Боху.

Практическое значение нового открытия огромно. Золото – инертный металл и почти не реагирует с другими соединениями или живыми организмами. Результаты открытия могут помочь геологам обнаружить новые подземные месторождения.

Геологоразведочные компании традиционно анализировали растения, почвы и даже воду, чтобы обнаружить богатые золотом районы, но использование золотоищущих грибов открывает возможности для более узкого и экологичного подхода.

Более того, обсуждается возможность использовать грибок во время добычи золота в космосе. Известно, что на астероидах этого драгоценного металла значительно больше, чем в земной коре.

Исследователи предполагают, что колонии микроорганизмов могут помочь расщеплять металл в орбитальных породах.

Если грибок сможет размножаться и перерабатывать металлы в условиях низкой гравитации и минимального питания, это может изменить планирование добычи ресурсов вдали от Земли.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Генеральная битва
Генеральная битва Зеэв Ханин
Свободное слово — это мощное оружие
Свободное слово — это мощное оружие Наталья Радина
За что режим убивает Викторию Кульшу
За что режим убивает Викторию Кульшу Ирина Халип
Как ответить Орбану
Как ответить Орбану Петр Олещук