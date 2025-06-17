Ученые открыли грибы, которое могут питаться золотом 1 17.06.2025, 8:39

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иллюстративное фото

Их обнаружили в Австралии.

Новый вид грибов, которые используют золото в процессе метаболизма, открыли ученые. Это открытие может навсегда изменить геологическую разведку новых золотых месторождений и планирование переработки золотоносных пород в космосе, пишет earth.com .

Первым в мире исследователям из Австралии удалось доказать, что грибок штамма Fusarium oxysporum использует микрочастицы золота, когда выстраивает грибницу. Оказывается, что в золотоносных грунтах грибок чувствует себя значительно лучше и быстрее развивается. Посредством метаболизма, выделяя особые ферменты, грибок трансформирует частицы золота. Ученые предположили, что грибки выделяют особые полисахариды и белки, которые восстанавливают ионы металлов и сохраняют полученное золото в стабильной форме в виде наночастиц.

Таким образом золото превращается в материал, пригодный для роста мицелия – особых нитей, из которых состоит грибница. Со временем золото накапливается внутри мицелия и даже оседает на нитях.

«Золото настолько химически неактивно, что этот тип взаимодействия необычен и удивителен», - отметил ведущий исследователь доктор Цин Боху.

Практическое значение нового открытия огромно. Золото – инертный металл и почти не реагирует с другими соединениями или живыми организмами. Результаты открытия могут помочь геологам обнаружить новые подземные месторождения.

Геологоразведочные компании традиционно анализировали растения, почвы и даже воду, чтобы обнаружить богатые золотом районы, но использование золотоищущих грибов открывает возможности для более узкого и экологичного подхода.

Более того, обсуждается возможность использовать грибок во время добычи золота в космосе. Известно, что на астероидах этого драгоценного металла значительно больше, чем в земной коре.

Исследователи предполагают, что колонии микроорганизмов могут помочь расщеплять металл в орбитальных породах.

Если грибок сможет размножаться и перерабатывать металлы в условиях низкой гравитации и минимального питания, это может изменить планирование добычи ресурсов вдали от Земли.

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