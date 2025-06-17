ЦАХАЛ уничтожил в Иране десятки пусковых установок и ракет
- 17.06.2025, 8:42
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Опубликовано видео ударов.
Минувшей ночью ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам хранения ракет и пусковым установкам на западе Ирана, пишут «Детали».
В ночь на вторник ВВС Израиля нанесли несколько масштабных ударов по военным объектам иранского режима на западе Ирана, сообщает армейская пресс-служба. В ходе ударов были поражены десятки объектов хранения и пусковой инфраструктуры ракет класса «земля-земля».
Кроме того, на западе Ирана были поражены пусковые установки ракет класса «земля-воздух» и места хранения БПЛА.
Видео удара по зенитной установке с ракетами:
last night's air force strikes in western Iran: Dozens of infrastructure for storing and launching surface-to-surface missiles and surface-to-air missile launchers of the Iranian regime were destroyed pic.twitter.com/McnRZud8Mr— Mossad Commentary (@MOSSADil) June 17, 2025
Видео уничтожения пусковых установок, готовых в короткий срок произвести запуск баллистических ракет:
Удар ВВС Израиля по пусковым установкам с баллистическими ракетами на западе Ирана pic.twitter.com/PX1j5eVprh— Eugene Maryash (@EMaryash71074) June 17, 2025