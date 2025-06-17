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ЦАХАЛ уничтожил в Иране десятки пусковых установок и ракет

  • 17.06.2025, 8:42
  • 2,042
ЦАХАЛ уничтожил в Иране десятки пусковых установок и ракет

Опубликовано видео ударов.

Минувшей ночью ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам хранения ракет и пусковым установкам на западе Ирана, пишут «Детали».

В ночь на вторник ВВС Израиля нанесли несколько масштабных ударов по военным объектам иранского режима на западе Ирана, сообщает армейская пресс-служба. В ходе ударов были поражены десятки объектов хранения и пусковой инфраструктуры ракет класса «земля-земля».

Кроме того, на западе Ирана были поражены пусковые установки ракет класса «земля-воздух» и места хранения БПЛА.

Видео удара по зенитной установке с ракетами:

Видео уничтожения пусковых установок, готовых в короткий срок произвести запуск баллистических ракет:

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