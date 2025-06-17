ЦАХАЛ уничтожил в Иране десятки пусковых установок и ракет 17.06.2025, 8:42

2,042

Опубликовано видео ударов.

Минувшей ночью ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам хранения ракет и пусковым установкам на западе Ирана, пишут «Детали».

В ночь на вторник ВВС Израиля нанесли несколько масштабных ударов по военным объектам иранского режима на западе Ирана, сообщает армейская пресс-служба. В ходе ударов были поражены десятки объектов хранения и пусковой инфраструктуры ракет класса «земля-земля».

Кроме того, на западе Ирана были поражены пусковые установки ракет класса «земля-воздух» и места хранения БПЛА.

Видео удара по зенитной установке с ракетами:

last night's air force strikes in western Iran: Dozens of infrastructure for storing and launching surface-to-surface missiles and surface-to-air missile launchers of the Iranian regime were destroyed pic.twitter.com/McnRZud8Mr — Mossad Commentary (@MOSSADil) June 17, 2025

Видео уничтожения пусковых установок, готовых в короткий срок произвести запуск баллистических ракет:

Удар ВВС Израиля по пусковым установкам с баллистическими ракетами на западе Ирана pic.twitter.com/PX1j5eVprh — Eugene Maryash (@EMaryash71074) June 17, 2025

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com