В российском Поволжье упал Telegram 2 17.06.2025, 8:46

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Загадочный сбой произошел ночью.

В России ночью 16 июня произошел крупный сбой в работе мессенджера Telegram, свидетельствуют данные мониторинговых сервисов DownDetector и сбой.рф.

Сервис перестал работать около 23:15 по московскому времени. За час количество жалоб пользователей достигло почти 6500. Сбои в основном коснулись жителей регионов Поволжья: Татарстана (21% сообщений), Нижегородской (17%), Самарской (12%) и Ульяновской (9%) областей. Также отсутствие доступа к Telegram фиксируется в Самарской и Саратовской областях.

На проблемы в работе мобильного приложения пожаловались 46% юзеров, сбой сайта зафиксирован в 26% обращений, у 21% пользователей не работают оповещения, об общем сбое мессенджера сообщили 3% людей, следует из данных DownDetector. Десктопная версия мессенджера не открывается без включенного VPN, сообщают жители регионов.

«Лагает, на мобильном инете не тянет на многих устройствах, от айфона 16 про макс до 8 айфона плюс, самсунг 21с и тп. просто лег», — пишет один из пользователей.

На прошлой неделе глава совета Фонда развития цифровой экономики и экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко заявил, что в России следует замедлить или даже заблокировать работу Telegram. Это поспособствует переходу россиян в национальный государственный мессенджер, закон о создании которого ранее приняла Госдума, полагает он.

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