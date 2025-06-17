В российском Поволжье упал Telegram

В российском Поволжье упал Telegram2
- 17.06.2025, 8:46
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Загадочный сбой произошел ночью.
В России ночью 16 июня произошел крупный сбой в работе мессенджера Telegram, свидетельствуют данные мониторинговых сервисов DownDetector и сбой.рф.
Сервис перестал работать около 23:15 по московскому времени. За час количество жалоб пользователей достигло почти 6500. Сбои в основном коснулись жителей регионов Поволжья: Татарстана (21% сообщений), Нижегородской (17%), Самарской (12%) и Ульяновской (9%) областей. Также отсутствие доступа к Telegram фиксируется в Самарской и Саратовской областях.
На проблемы в работе мобильного приложения пожаловались 46% юзеров, сбой сайта зафиксирован в 26% обращений, у 21% пользователей не работают оповещения, об общем сбое мессенджера сообщили 3% людей, следует из данных DownDetector. Десктопная версия мессенджера не открывается без включенного VPN, сообщают жители регионов.
«Лагает, на мобильном инете не тянет на многих устройствах, от айфона 16 про макс до 8 айфона плюс, самсунг 21с и тп. просто лег», — пишет один из пользователей.
На прошлой неделе глава совета Фонда развития цифровой экономики и экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко заявил, что в России следует замедлить или даже заблокировать работу Telegram. Это поспособствует переходу россиян в национальный государственный мессенджер, закон о создании которого ранее приняла Госдума, полагает он.