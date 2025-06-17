The Telegraph: США отправили в Иран самый мощный авианосец в мире 17.06.2025, 8:49

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У Вашингтона будет больше возможностей в регионе для различных сценариев.

В ответ на угрозу эскалации конфликта между Израилем и Ираном Соединенные Штаты концентрируют свои самые мощные военные силы в зоне ответственности Центрального командования (CENTCOM). На Ближний Восток направляются сразу два американских авианосца - «Карл Винсон» и «Нимиц», пишет экс-офицер Королевского флота Том Шарп для The Telegraph.

Каждая авианосная ударная группа (АУГ) - это комплексная боевая структура, построенная вокруг атомного авианосца, на борту которого находятся 65-70 боевых самолетов, включая истребители F/A-18 Hornet и новейшие F-35C. Их сопровождают эсминцы класса «Арли Берк», крейсеры «Тикондерога» или дополнительные эсминцы, а также ударные подводные лодки с ракетами «Томагавк».

«Эти корабли формируют оборонительный «пузырь», устойчивый даже к гиперзвуковому оружию, и способны наносить точечные удары по береговым целям на тысячи километров», - пишет Шарп.

Авианосец «Карл Винсон» уже присутствует в регионе, осуществляя воздушные операции против хуситов. Тем временем «Нимиц» направляется со стороны Филиппин через Малаккский пролив, вероятно, к Ормузскому проливу - критическому пункту для мировых энергетических потоков.

Американские аналитики не исключают, что Иран может попытаться оспорить контроль над Ормузским проливом путем ограниченных военных действий: высадок, захвата судов или ракетных атак. Однако полное закрытие пролива считается маловероятным из-за зависимости от него таких стран, как Китай, Индия и сам Иран.

Для сдерживания потенциальной угрозы США также развернули на острове Диего-Гарсия стратегические бомбардировщики-невидимки B-2, вооруженные глубокопроникающими боеприпасами - единственным в мире оружием, способным уничтожить глубокие иранские ядерные объекты.

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