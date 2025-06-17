«Кто придумал штрафовать, пусть тот выходит и дворы косить». 3 17.06.2025, 9:03

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«Всех чиновников на покос. Аж штаб создали».

«Кто придумал штрафовать, пусть тот выходит и дворы косить»

Власти заставили соблюдать их же законы.

Недавно в Гомеле чиновники созвали целый оперативный штаб, чтобы решить вопрос о покосе травы. Они решили, что необходимо мобилизовать все имеющиеся ресурсы, чтобы покосить траву, привлекая в том числе организации, пишет «Салідарнасць».

Так чиновники, скорее всего, отреагировали на возмущения белорусов, которые потребовали соблюдать закон о покосе травы, который сами же власти и придумали (в правила благоустройства и содержания населенных пунктов были внесены изменения постановлением Совмина от 16 мая 2025 – в частности, предписано скашивать газоны при высоте травы более 20 см).

Видео в TikTok о действиях гомельских чиновников набрало более 100 тысяч просмотров и более 100 комментариев. Вот как реагируют на происходящее беларусы.

«А физлицо может привлечь к покосу травы предприятия и организации, чтобы они за свой счет обкосили траву вокруг частных участков? Почему чиновникам можно провернуть такую авантюру за счет других, а физлицам нет?».

«Не хватает кадров? Так может пора платить зарплату? Любой труд должен оплачиваться».

«Привлечь всех депутатов — их столько, что могут руками выщипать».

«Знаете, в чем проблема нашего правительства? Организации не успевают за средней зарплатой, которую нам вещают по БТ».

«Раньше газонокосильщики даже в выходной спать днем не давали, а сейчас тишина и полметра трава».

«Если бы не придумали штраф с людей, было бы наверно спокойнее».

«Уже принудительно приказом отправляют. Через день хожу в «Коммунальник». Вот думаю на 0.5 к ним устроиться».

«Просто раньше косили по возможности, а сейчас одному гению идея пришла закон придумать, чтобы людей штрафовать, бюджет пополняя, вот и получили результат».

«Государство издало такой закон, так пусть и соблюдает свой же закон! А не только простых людей гнобить! Пусть выходят все депутаты и косят».

«Пускай пакистанцы косят».

«Отменяйте закон и возмущаться народ не будет. Больше 20 см нельзя, смешно».

«С чем боролись на то и напоролись».

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