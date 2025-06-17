Бомба, которая нужна Израилю, чтобы остановить иранскую ядерную программу Амир Бобхот, Walla

17.06.2025, 9:10

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В Израиле возлагают надежды на решение президента США.

Одна из самых серьезных задач, стоящих перед ЦАХАЛом в контексте иранского ядерного проекта, — это удары по ядерным объектам, заглубленным под землю, скрытыми под горами и защищенными железобетонными конструкциями.

Эти слои защиты значительно затрудняют возможность нанесения эффективного удара с использованием обычного вооружения. Поэтому эксперты в Израиле считают, что без участия американской ударной группы в атаке на ядерные объекты будет крайне трудно уничтожить объект в Фордо.

Как известно, основная проблема — это именно объект Фордо, расположенный возле города Кум, который, согласно зарубежным публикациям, врыт в гору на глубину около 90 метров и окружен слоями скальных пород. По оценкам, этот объект устойчив к ударам бомб GBU-28, находящихся на вооружении израильских ВВС. Поэтому, по мнению израильских экспертов, необходима американская бомба GBU-57A/B MOP (Massive Ordnance Penetrator) весом 13 тонн, которую можно сбросить только с тяжелого бомбардировщика, или, по крайней мере, бомба GBU-43/B. Ни одну из этих бомб израильские самолеты сбросить не в состоянии.

Одна из бомб, способных проникать на большую глубину в землю, — это MOAB (Mother of All Bombs — «мать всех бомб»), или по ее профессиональному названию — GBU-43/B. Это одна из крупнейших неядерных бомб в мире: ее вес составляет около 10 тонн, длина — около 9 метров, а вес боевой части — около 9 тонн. Бомба сбрасывается с транспортного самолета C-130, а специальный стабилизатор выравнивает ее перед переходом к планирующему полету.

Помимо колоссального разрушительного эффекта и способности пробивать подземные укрепления, бомба оказывает мощное психологическое воздействие, сравнимое с ядерным взрывом (хотя и в меньшем масштабе).

После сброса бомба точно наводится на цель с помощью GPS и стабилизирующих плавников в хвостовой части.

Существует мнение, что эффект от взрыва этой бомбы способен превратить в пыль целый городской квартал с высокой плотностью застройки. Согласно зарубежным публикациям, первый боевой случай применения этой бомбы произошел в Афганистане в 2017 году против подземного комплекса ИГИЛ. В результате удара были уничтожены десятки боевиков.

Политические и оборонные круги в Израиле направляли запросы США на приобретение этой бомбы еще в 2000 году, а затем снова в 2020 году, но получили отказ по политическим соображениям. До настоящего времени не сообщалось об официальном одобрении продажи этой бомбы ЦАХАЛу.

В распоряжении израильской армии имеются проникающие бомбы типа GBU-28, весом 2,3 тонны и длиной около 8 метров, которые называют «разрушителями бункеров». Однако по своей мощности они не сравнимы с MOAB, и потому выполнение подобной задачи ожидается крайне сложным.

Учитывая все это, в Израиле возлагают надежды на президента США Дональда Трампа, что он даст зеленый свет на участие американской стороны в ударе, который завершит операцию тяжелым поражением объекта в Фордо.

Амир Бобхот, Walla

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