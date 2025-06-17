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Белорусский пианист взял сразу три приза на конкурсе в Валенсии

  • 17.06.2025, 9:18
Белорусский пианист взял сразу три приза на конкурсе в Валенсии

Кроме призового места, наш земляк получил еще две специальных награды.

Белорус Владислав Хандогий отличился на 23-м международном конкурсе пианистов имени Хосе Итурби в испанской Валенсии, который прошел 4-14 июня, пишет «Беларусь и мир».

В частности, жюри присудило нашему молодому соотечественнику второе место, что принесло ему премию в размере 20 тысяч евро и ангажемент на участие в концертном туре.

Кроме того, наш земляк получил еще две специальных награды: приз зрительских симпатий (2 тысячи евро) и приз за лучшее исполнение концерта Бетховена (2 тысячи евро).

Первое место в конкурсе взял израильтянин Набиль Хайек, третье — итальянец Руджеро Фиорелла. Всего же заявки на участие поступили от около 200 претендентов из 40 стран.

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