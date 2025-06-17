Банки преподнесли «сюрприз» белорусам 1 17.06.2025, 9:20

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Ставки по новым вкладам падают, а по кредитам — растут.

Национальный банк Беларуси обнародовал сведения о средних процентных ставках кредитно-депозитного рынка за май текущего года, пишет myfin.by.

По информации Нацбанка, в мае средняя ставка по новым срочным рублевым вкладам физлиц сократилась до 12,73% годовых – это на 0,11 процентного пункта меньше относительно апреля.

Ставки по отзывным вкладам физлиц выросли до 8,25% годовых (+0,41 процентного пункта), а по безотзывным вкладам упали до 13,14% годовых (-0,15 процентного пункта ).

Средняя ставка по новым срочным вкладам юрлиц в белорусских рублях в сравнении с апрелем уменьшилась на 1,31 процентного пункта – до 10,29% годовых.

Ставка по отзывным депозитам в нацвалюте снизилась на 1,37 процентного пункта до 9,99% годовых, а по безотзывным – на 1,04 процентного пункта до 12,09% годовых.

В мае средняя ставка по новым рублевым кредитам (не учитывая льготных) выросла в сравнении с уровнем предыдущего месяца всего на 0,03 процентного пункта до 12,23% годовых.

Ставка по кредитам для физлиц составила 11,10% годовых (+0,07 процентного пункта), а для юрлиц – 12,36% годовых (+0,03 процентного пункта).

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