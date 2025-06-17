Эстафета чокнутых Телеграм-канал «СерпомПо»

17.06.2025, 9:26

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Лавровское ведомство напоминает команду ветеранов-бегунов.

Лавровское ведомство напоминает команду ветеранов-бегунов, что мчат эстафету, передавая друг другу палочку идиотизма. Когда Лавров устает скакать, разбег начинает Рябков с вечно кислым лицом, далее несется, покачиваясь Захарова, а нынче это замминистра Грушко.

Этот чудак объявил, что путинцы потребуют от Украины избавиться от поставленного Западом оружия для завершения устроенного ими 24 февраля побоища:

Все эти излишки должны быть уничтожены. Все международные алгоритмы известны. Они должны быть сокращены, утилизированы, причем гарантированно.

Это опасный тезис, демагог Грушко. Потому что можно нарваться на ответное требование в отношении российских вооружений, включая не только гарантированную ликвидацию того, что уже произведено, но и закрытие имеющихся производств с мерами контроля. Все же должно быть обоюдно, а на демагогию в ответ может получиться такая же демагогия.

Грушко также удивил, приведя нехороший пример поставки вооружений:

После того, как американцы стали передавать Stinger моджахедам в Афганистане, предпринимались колоссальные усилия, чтобы найти и поставить все эти комплексы под полный контроль.

О чем вы говорите? Ведь афганские моджахеды теперь ваши друзья, Грушко. Они уже и террористами не считаются в нашей стране, поэтому то, что есть у ваших друзей, контроля не должно требовать, а те, кто занимался отлавливанием «Стингеров» («американцы») назначены вами «врагами».

Финиша пока не видно, но мидовская команда эстафетчиков бежит и бежит, веселя собравшихся зрителей.

Кстати, об Афганистане. Не надо было советскому руководству туда лезть, никто бы и не поставлял «Стингеры». То же с 24 февраля – не надо было начинать, а вам лично участвовать в этом, Грушко.

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