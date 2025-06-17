«Подъезд сложился полностью» 1 17.06.2025, 9:30

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Россия ударила по зданию общежития Киевского авиационного института.

В ночь на 17 июня Кремль провел очередную массированную атаку на столицу Украины.

Известно об одном погибшем (гражданине США) и как минимум 16 раненых.

В Соломенском районе после прямого попадания полностью обрушился подъезд жилого многоэтажного дома. Под завалами могут находиться люди.

Также ударной волной от падения обломков дронов-камикадзе повреждено здание общежития Киевского авиационного института, сообщает «Суспільне».

В общежитии выбиты все окна. Есть пострадавшие, но, к счастью, обошлось без погибших. Студенты в этот момент находились в укрытии. Уже утром их переселят в другие общежития.

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