«Подъезд сложился полностью»1
- 17.06.2025, 9:30
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Россия ударила по зданию общежития Киевского авиационного института.
В ночь на 17 июня Кремль провел очередную массированную атаку на столицу Украины.
Известно об одном погибшем (гражданине США) и как минимум 16 раненых.
В Соломенском районе после прямого попадания полностью обрушился подъезд жилого многоэтажного дома. Под завалами могут находиться люди.
Также ударной волной от падения обломков дронов-камикадзе повреждено здание общежития Киевского авиационного института, сообщает «Суспільне».
В общежитии выбиты все окна. Есть пострадавшие, но, к счастью, обошлось без погибших. Студенты в этот момент находились в укрытии. Уже утром их переселят в другие общежития.