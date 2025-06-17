Владельцам авто будут присылать «письма счастья» за парковку? 17.06.2025, 9:44

В мае был подписан очередной указ.

«Говорят, что владельцам авто будут присылать «письма счастья» за неоплаченную парковку…», - спросил у «АиФ» читатель.

Комментарий: такое планируется. До этого в стране фактически не было ответственности для водителей, которые не оплачивали парковку в местах, обозначенных знаками, но без шлагбаумов и паркоматов.

Однако в мае подписан указ, в соответствии с которым обязательно оплачивать стоимость парковки в таких местах. При неоплате водителям направят претензии по аналогии с «письмами счастья» за превышение скорости. Если их проигнорируют – долг могут взыскать через суд, говорят в ГО «Гаражи, автостоянки и парковки».

В данном случае речь идет не о штрафе, а о «повышенной оплате». То есть те, кто вовремя не оплатил парковку (часто ее цена составляет 1 руб. в час), в следующий раз должны будут платить 1 базовую величину (42 руб.). Окончательные параметры системы определит совмин.

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