Путинская война превратилась в коррупционную кормушку

Путинская война превратилась в коррупционную кормушку3
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 17.06.2025, 9:47
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Деньги улетают в бессмысленную черную дыру.
Кавалер четырех орденов Мужества подполковник ВС РФ Константин Фролов (позывной Палач) признал вину в особо крупном мошенничестве.
Установлено, что офицер вместе с экс-командиром 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковником Артемом Городиловым оформлял военным ранения, позволявшие получать многомиллионные выплаты и освобождаться от службы в зоне «СВО».
И ведь все понимают, что таких фроловых в путинской армии тысячи…
Путинская война предсказуемо превратилась в коррупционную кормушку и колоссальную махину по отмыванию государственного бабла. Деньги, которые могли бы идти на развитие страны, улетают в эту бессмысленную черную дыру.
Телеграм-канал «Сеятель ветра»