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Путинская война превратилась в коррупционную кормушку

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  • Телеграм-канал «Сеятель ветра»
  • 17.06.2025, 9:47
  • 1,788
Путинская война превратилась в коррупционную кормушку

Деньги улетают в бессмысленную черную дыру.

Кавалер четырех орденов Мужества подполковник ВС РФ Константин Фролов (позывной Палач) признал вину в особо крупном мошенничестве.

Установлено, что офицер вместе с экс-командиром 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковником Артемом Городиловым оформлял военным ранения, позволявшие получать многомиллионные выплаты и освобождаться от службы в зоне «СВО».

И ведь все понимают, что таких фроловых в путинской армии тысячи…

Путинская война предсказуемо превратилась в коррупционную кормушку и колоссальную махину по отмыванию государственного бабла. Деньги, которые могли бы идти на развитие страны, улетают в эту бессмысленную черную дыру.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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