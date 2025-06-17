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Трамп заверил Макрона в готовности принять меры против России

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  • 17.06.2025, 10:04
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Трамп заверил Макрона в готовности принять меры против России
Эммануэль Макрон и Дональд Трамп

Способность российской экономики сопротивляться будет поставлена под сомнение.

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заверил в том, что Вашингтон якобы готов «принять меры» против Российской Федерации (РФ).

Об этом сообщает Politico со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона.

По словам Макрона, он все еще верит в поддержку США в вопросе более жестких санкций против России.

Во время разговора с журналистами на полях саммита G7 («Большая семерка») французский лидер заявил, что обсудил с Трампом дальнейшие санкции против России и последний заверил его, что Вашингтон готов «принять меры».

«Он ответил достаточно положительно», - заявил Макрон и добавил, что Трамп сказал ему, что пока не будет препятствовать новым санкциям США, которые предлагают республиканские законодатели.

Президент Франции отметил, что, если в ближайшие недели ЕС и США совместно введут санкции - ситуация может измениться, поскольку «способность российской экономики сопротивляться будет поставлена под сомнение».

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