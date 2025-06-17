Трамп заверил Макрона в готовности принять меры против России

Трамп заверил Макрона в готовности принять меры против России4
- 17.06.2025, 10:04
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Способность российской экономики сопротивляться будет поставлена под сомнение.
Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заверил в том, что Вашингтон якобы готов «принять меры» против Российской Федерации (РФ).
Об этом сообщает Politico со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона.
По словам Макрона, он все еще верит в поддержку США в вопросе более жестких санкций против России.
Во время разговора с журналистами на полях саммита G7 («Большая семерка») французский лидер заявил, что обсудил с Трампом дальнейшие санкции против России и последний заверил его, что Вашингтон готов «принять меры».
«Он ответил достаточно положительно», - заявил Макрон и добавил, что Трамп сказал ему, что пока не будет препятствовать новым санкциям США, которые предлагают республиканские законодатели.
Президент Франции отметил, что, если в ближайшие недели ЕС и США совместно введут санкции - ситуация может измениться, поскольку «способность российской экономики сопротивляться будет поставлена под сомнение».