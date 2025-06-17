В Петриковском районе молния убила 71 корову

В Петриковском районе молния убила 71 корову6
- 17.06.2025, 10:09
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Животновод тоже получил разряд, но чудом выжил.
В начале мая в Петриковском районе Гомельской области во время грозы разряд молнии убил 71 корову на свободном выпасе. Под удар стихии попал и животновод, который находился рядом. Мужчине невероятно повезло — он остался жив, хотя и получил серьезную электротравму, сообщает «Зеркало» со ссылкой на Госкомитет судебных экспертиз.
По данным ведомства, пострадавший укрылся от грозы в деревянном вагончике неподалеку от фермы одного из сельхозпредприятий. Однако в какой-то момент он вышел, чтобы проверить скот. В этот момент в стадо ударила молния, мужчина потерял сознание и очнулся уже после окончания ливня.
С жалобами на слабость, озноб, ломоту в суставах и мышечные боли в конечностях сельчанина госпитализировали. Медицинские работники зафиксировали у него фигуры Лихтенберга — характерные следы, напоминающие рисунок молнии, а также нарушение ритма сердца. В больнице он провел восемь дней.
Эксперты классифицировали травмы как легкие, с кратковременным расстройством здоровья.