Склады опустошены: когда РФ исчерпает запасы танков? 1 17.06.2025, 10:21

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Аналитики ISW раскрыли интересные данные.

Страна-агрессор Россия все чаще использует на поле боя в Украине быстрые мотоциклы и вездеходы. Запасов танков и бронетехники у оккупантов может хватить максимум до конца текущего года. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики сослались на источник в соцсетях, который следит за оборудованием на российских военных складах с помощью спутниковых снимков. 15 июня он поделился обновленной оценкой нескольких складов с танками и бронетехникой.

Источник, в частности, оценил, что на складах РФ хранится 46% ее довоенных запасов танков, а также 42% запасов БМП и 48% запасов БТР.

«Снимки восьми российских военных складов, по-видимому, указывают на то, что РФ опустошила большинство складов, где хранились запасы техники. По оценкам, Россия, вероятно, исчерпает свои запасы танков и бронетехники, оставшиеся до конца 2025 года», - говорится в сообщении.

Источник также добавил, что в конце декабря 2024 года в России оставалось 47% довоенных запасов танков, 52% - БМП и 45% - БТР.

В то же время, аналитики отметили, что российские войска все чаще используют мотоциклы и вездеходы (ATV) вместо бронетехники на линии фронта.

«Более широкое использование мотоциклов Россией является адаптацией в ответ на повсеместные удары украинских дронов по российской бронетехнике и неустойчивые потери бронетехники, которые российские войска понесли в конце 2023 и 2024 годов. Операции украинских беспилотников значительно усложнили тактическое использование танков, поскольку большие и медленные бронемашины и танки уязвимы для беспилотников», - подчеркнули в ISW.

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