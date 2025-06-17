Комиссия или отказ: как белорусы пробовали поменять подпорченные доллары 17.06.2025, 10:35

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Расскажем, какие банки готовы взять у вас не самые идеальные купюры.

Если в вашей кубышке нашлось несколько банкнот с повреждениями, не расстраивайтесь. Есть банки, которые их примут, иногда и вовсе без комиссии.

Правда, придется побегать и поискать нужный обменник. Журналисты tochka.by посмотрели, в каких банках есть шанс сдать иностранную валюту даже с видимыми недочетами.

Какие доллары не примут

Дано: две купюры номиналом в $100 – одна нового образца, одна старого.

Если присмотреться, на обеих есть изъяны: чернильные пятна на старенькой и весьма заметная надпись на обороте новенькой купюры.

Когда-то эти банкноты уже пытались сдать и получили отказ. Теперь же задались целью во что бы то ни стало получить белорусские рубли и вернуть в обменник испорченные купюры.

Все банки в стране и Ассоциация белорусских банков подписали между собой соглашение, где определены единые критерии для определения платежеспособности банкнот (для иностранной валюты, за исключением российской).

Так, принять и выдать могут те купюры, на которых есть незначительные повреждения:

- загрязнения из-за естественного износа

- потертости (стертая краска, линии перегибов)

- не более пяти надрывов/надрезов длиной не более 3 мм либо один надрыв/надрез длиной не более 10 мм, в том числе заклеенные прозрачной липкой лентой

- имеющие проколы (не более четырех) диаметром не более 1 мм каждый

- не более трех визуально видимых изображений/надписей, размером каждого не больше размера квадрата со стороной 10 мм, или одно изображение/надпись, размер которого не превышает квадрат со стороной 20 мм

- не более одного визуально видимого пятна не больше квадрата со стороной 10 мм и не более трех визуально видимых пятен, размер каждого из которых не превышает квадрат со стороной 5 мм

- изменение тона банкнотной бумаги в ультрафиолетовых лучах, белое или голубое свечение (структура бумаги не нарушена)

- свечение иного цвета в ультрафиолетовых лучах, расположенное в границах одного квадрата со стороной 30 мм либо расположенное в разных частях банкноты в границах трех квадратов, размер каждого из которых не превышает квадрат со стороной 10 мм, при этом структура бумаги не нарушена, не рассыпается, не крошится.

Вооружаемся линейкой и терпением

Первый поход в банк чуть было не обернулся провалом эксперимента: подпорченные доллары сразу же были готовы принять в МТБанке.

Сначала кассир взялась замерять площадь надписи специальными «трафаретами», чтобы они вписались в требуемый квадрат со стороной 2 см.

Старая купюра вопросов не вызывала, а вот банкноту нового образца рассматривали более тщательно.

Вердикт: площадь надписи позволяет произвести обмен валюты.

Заглянем в соседний Паритетбанк. Попросили посмотреть, все ли нормально с нашими банкнотами и можно ли их обменять без комиссии. В ответ услышали сухое «проверка банкнот платная».

Идем дальше. Почему бы не попытать удачу в Беларусбанке?

Отстояли очередь, протягиваем кассиру $200 для обмена. Девушка внимательно осмотрела купюры с двух сторон и сразу же заключила: принять такие банкноты не может, стоит попробовать обратиться в частные банки.

- У нас есть процедура инкассо. Вы можете сдать свои банкноты на экспертизу. Комиссия – 5%. Но сроки такой проверки могут доходить до полугода, – объяснила работник банка.

Воспользуемся советом: у частных банков с этим попроще. Как пишут белорусы в сети, чаще всего у них получалось сдать подпорченные купюры в обменниках Технобанка. Правда, с комиссией.

Так и оказалось. Но тут вопросы вызвали пятна уже на двух купюрах – деньги вернули. И только после уточняющего вопроса, можно ли сдать деньги с комиссией, ответили, что такой вариант есть – под 9%. Это, к слову, с $200 – больше Br50.

Не готовы расставаться с такой суммой, ищем дальше. По пути заглянули в Банк РРБ. Там внимательно осмотрели доллары, заметили визуальные пятна и надписи и отказали в обмене валюты. И с комиссией тоже не берут.

- Попробуйте Технобанк, у них можно обменять с комиссией, – советует вернуться к конкурентам кассир.

Заглянули в Белагропромбанк. Девушка внимательно осмотрела купюру и сразу же вернула ту, что поновее, но с большой надписью. Принять не смогут, только через процедуру инкассо, которая тоже займет порядочно времени.

А вот старую банкноту были готовы взять без проблем.

Обратились в Альфа Банк. В очередной раз все пятна замерили линейкой: надпись показалась здесь слишком большой, поэтому новую банкноту сразу отказались принять. Старую сдать можно без комиссии.

Потеряв надежду, подумали вернуться в МТБанк и избавиться от неидеальных долларов. Но все же решили еще раз попытать счастье в Паритетбанке, где изначально нам отказали в бесплатном осмотре купюры.

Теперь просто сдаем валюту, не подавая вида, что с ней что-то не так.

И тут на наше удивление доллары приняли без всяких измерений с линейкой. Просто тщательно осмотрели визуально и под лампой. Как итог – получили на руки наши родные белорусские рубли, потратив на хождение по банкам около двух часов.

Какие деньги точно не примут?

В правилах, которыми руководствуются банки, четко прописано, какие купюры точно не получится поменять:

- изъятые или изымаемые из обращения, а также образцы банкнот с надписью Specimen и аналогичные

- если есть повреждения, которые не соответствуют требованиям в первой части материала

- имеющие надписи «Взятка», «Выкуп», «Рэкет», «Вор», оскорбительные, нецензурные и иные надписи, дорисовки

- окрашенные специальной краской, применяемой при проведении оперативно-розыскных мероприятий

- разорванные (разрезанные) на фрагменты/части, в том числе склеенные.

Не получится вернуть и деньги с производственным браком, утратившие углы, края, фрагменты, а также изменившие первоначальную окраску, обесцвеченные частично или полностью, поврежденные огнем, истлевшие, со следами травления или стирания изображений, влажные, липкие, склеенные с другими банкнотами.

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