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«Челси» обыграл «Лос‑Анджелес» в матче клубного чемпионата мира по футболу

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  • 17.06.2025, 10:39
«Челси» обыграл «Лос‑Анджелес» в матче клубного чемпионата мира по футболу
Фото: Getty Images

«Бенфика» и «Бока Хуниорс» сыграли вничью.

В рамках первого тура группового этапа на клубном чемпионате мира по футболу, который проходит в США, состоялось несколько матчей.

Лондонский «Челси» победил «Лос‑Анджелес». Встреча прошла в Атланте. «Челси» выиграл со счетом 2:0. Голы забили Педру Нету и Энцо Фернандес.

Вместе с «Челси» и «Лос‑Анджелес» в группе D выступают бразильский «Фламенго» и тунисский «Эсперанс».

Португальская «Бенфика» сыграла вничью с аргентинским клубом «Бока Хуниорс». Встреча прошла в городе Майами-Гарденс (штат Флорида, США). В составе аргентинской команды голы забили Мигель Мерентиель, Родриго Батталья.

У «Бенфики» отличились Анхель Ди Мария, Николас Отаменди. На 72-й минуте красную карточку получил итальянский нападающий «Бенфики» Андреа Белотти, на 88-й минуте за красную карточку с поля был удален защитник «Бока Хуниорс» Николас Фигаль.

Положение в группе «С» (после 1 тура). 1.Бавария — 3 очка. 2.Бока Хуниорс — 1. 3.Бенфика — 1. 4.Окленд — 0.

Положение в группе «D» (после 1 тура). 1.Фламенго — 3. 2.Челси — 3. 3.Лос-Анджелес — 0. 4.Эсперанс — 0.

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