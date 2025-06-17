О чем молчит глава Минздрава Беларуси 3 17.06.2025, 10:46

3,368

Пока белорусам лучше все-таки болеть чем-нибудь недорогим.

Белорусские чиновники продолжают совершенствоваться в непростом искусстве обращать недуг в доблесть. Вчера по случаю дня медика преуспел профильный министр Александр Ходжаев, обративший внимание на то, как прекрасна в Беларуси ситуация с дешевыми лекарствами. Про ситуацию с дорогими лекарствами ничего не сообщается, пишет planbmedia.io.

Дешево и сердито: обеспечит государство

— Обеспечение лекарствами, качественной и доступной помощью на всех уровнях, в селе, в городе, в небольших районах — мы планомерно работаем во всех этих направлениях, — поделился Ходжаев в эфире «Беларусь 1».

Он также упомянул об успехах в наведении порядка с ценами.

«62 % производимых в Республике Беларусь лекарственных препаратов не стоят больше 2 долларов, если перевести в условные единицы. И если эти 62 % взять за 100 %, то 32 % производимых препаратов — те, которые стоят меньше 1 доллара», — похвастался он.

Министр убежден, что нужно продолжать работать над тем, чтобы ассортимент выпускаемой продукции, был доступен широким слоям населения.

«На сегодняшний момент 60 % лекарственных препаратов, которые используются в формуляре, производятся на территории Республики Беларусь. Это и есть наша фармакологическая безопасность. У нас стоит задача довести это значение до 70 % в этом году», — сказал министр.

Дорого и богато: пока чаще сами

Странные KPI, тут ни про эффективность, ни про инновационность. Но чем богаты. Про обеспечение белорусов современными импортными препаратами министр ничего не сказал. Ни про те препараты, которые годами не регистрируются в Беларуси (а значит и обеспечивать ими белорусов не приходится), ни про те, на покупку которых приходится собирать деньги благотворителям.

В прошлом году американская FDA одобрила 50 новых препаратов. В списке — препараты от рака груди, немелкоклеточного рака легкого, шизофрении, болезни Альцгеймера и др. Все они наверняка дороже 2 долларов. И доступны не всем — даже в США. Но они есть, и есть надежда, что все больше болезней будут брать под контроль. Результаты последних десятилетий показывают впечатляющие успехи в лечении, к примеру, онкологических заболеваний. Препараты для иммунной, генной терапии, CAR-T позволяют вылечивать или брать под контроль многие некогда смертельные заболевания.

Но пока белорусам лучше все-таки болеть чем-нибудь недорогим.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com