Трамп резко ответил Макрону о причинах досрочного отъезда с саммита G7
- 17.06.2025, 10:59
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Это не имеет ничего общего с перемирием.
Президент США Дональд Трамп резко ответил лидеру Франции Эмманюэлю Макрону относительно того, что он покинул саммит лидеров G7 в Канаде досрочно, чтобы работать над «прекращением огня» между Израилем и Ираном.
Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.
Так, накануне Макрон предположил, что Трамп сделал «предложение» о прекращении огня на Ближнем Востоке.
«Президент Франции Эмманюэль Макрон, жаждущий публичного внимания, ошибочно заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон для работы над «прекращением огня» между Израилем и Ираном. Это неправда! Он понятия не имеет, почему я сейчас направляюсь в Вашингтон, но это, безусловно, не имеет ничего общего с перемирием. Это нечто гораздо большее. Намеренно или нет, но Эмманюэль всегда понимает неправильно», - отметил лидер США.