Трамп резко ответил Макрону о причинах досрочного отъезда с саммита G7 17.06.2025, 10:59

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Это не имеет ничего общего с перемирием.

Президент США Дональд Трамп резко ответил лидеру Франции Эмманюэлю Макрону относительно того, что он покинул саммит лидеров G7 в Канаде досрочно, чтобы работать над «прекращением огня» между Израилем и Ираном.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

Так, накануне Макрон предположил, что Трамп сделал «предложение» о прекращении огня на Ближнем Востоке.

«Президент Франции Эмманюэль Макрон, жаждущий публичного внимания, ошибочно заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон для работы над «прекращением огня» между Израилем и Ираном. Это неправда! Он понятия не имеет, почему я сейчас направляюсь в Вашингтон, но это, безусловно, не имеет ничего общего с перемирием. Это нечто гораздо большее. Намеренно или нет, но Эмманюэль всегда понимает неправильно», - отметил лидер США.

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