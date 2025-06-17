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LOT совершил крупнейшую закупку в истории польских авиалиний

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  • 17.06.2025, 11:08
LOT совершил крупнейшую закупку в истории польских авиалиний

Польский авиафлот пополнят самолеты Airbus.

Французский Airbus поставит самолеты для регионального флота польских авиалиний LOT (ЛОТ).

Об этом сообщили глава правления польской авиакомпании LOT Михал Фийол и министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак во время отраслевой выставки «Авиасалон», проходящей под Парижем во Франции, передает «Польское радио».

Конкурентом Тулузского производителя стали бразильский Embraer и самолеты типа E-195 нового поколения.

Airbus сначала поставит 40 новых самолетов, первые — A-220 — появятся в Польше в 2027 году. Позже, если ЛОТ воспользуется так называемым вариантом, во флоте польского перевозчика появится почти такое же количество самолетов.

Премьер-министр Польши Дональд Туск на платформе X прокомментировал покупку польскими авиалиниями LOT самолетов Airbus. По его словам, это крупнейшая в истории инвестиция польского национального перевозчика. «Мы создаем лидера воздушного транспорта в Европе», — написал Туск в своем посте.

На данный момент парк ЛОТ насчитывает 86 самолетов от двух производителей — Embraer и американского Boeing.

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