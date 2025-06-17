Лукашенко раскрыл очередной заговор против себя 1 17.06.2025, 11:07

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На этот раз картофельный.

— Как-то давновато такого не было. Уже успели забыть об этой особенности восприятия мира главным персонажем белорусской политической сцены последних 30 с лишним лет, пишет политолог Валерий Карбалевич для «Позiрк»:

10 июня, посещая киностудию «Беларусьфильм», Лукашенко вдруг забыл о кино и стал говорить о картошке. И нашел весьма своеобразное объяснение того абсурдного обстоятельства, что в издавна картофельном крае вдруг исчез этот стратегический продукт.

Оказалось, что это результат заговора: «Когда проверил Комитет госконтроля некоторых деятелей, оказывается, в политике было дело. Бульбы хватало. Но где-то придержали, чтобы показать, что, вот, президент в ценообразование вмешался, поэтому вот результат». Ну а когда КГК «с наручниками пришел, на стол положил — бульба появилась».

Через два дня на совещании с руководством своей администрации Лукашенко снова вернулся к этой теме: «Начали разбираться — с крупными сетями. Приходит [госконтроль], а там картошки — девать некуда. Она у них лежит на складе. Почему не на прилавке? Политика. Надо показать, что вот власти задавили ценами до такой степени, что жить дальше невозможно. То есть наступили на болевую точку этим торгашам. <…> Как заехали [проверяющие] — картошка появилась… Наручники достали, на стол положили перед кое-кем. Так будет — жестоко».

Те, кто внимательно следил за политической биографией Лукашенко, ничего нового или удивительного в выявлении очередного заговора не увидят. Разоблачением различного рода заговорщицкой деятельности врагов он занимался всю жизнь.

Причины такого политического позиционирования многолики. Прежде всего, многое завязано на особенности личности. Тут и чрезмерная подозрительность, недоверие даже ближайшим соратникам, ожидание подвоха.

Для Лукашенко характерны простые объяснения сложных проблем. Вопросы общественной жизни белорусский властитель рассматривает с позиций, как он сам говорит, «здравого смысла» («надо идти от жизни, от земли»), то есть его мышление ограничено рамками обыденного сознания.

Как известно, всякий популистский политик стремится дать простые ответы на сложные вопросы, упрощает политику до уровня понимания обывателя.

Объяснение любых трудностей происками врагов — это стандартная характеристика мифологем и основанных на них политических решений любой диктатуры вообще и белорусского режима в частности. Это плюс конспирологический взгляд на мир самого Лукашенко создают удивительный коктейль.

Нынешний «заговор торгашей», создавших якобы искусственный дефицит картошки, чтобы насолить Лукашенко, хорошо укладывается в официальный политический курс, пишет политолог:

— Поскольку причины всех проблем в государстве и обществе Лукашенко видит в коварных происках врагов, то ответ на эти действия тоже универсальный — грубая сила. Он уверен, что чем больше ее применять, тем лучше. Поэтому его рассказ о том, что дефицит картошки удалось преодолеть с помощью наручников, очень показателен.

Таким образом, постоянное использование грубой силы является логическим следствием концепта заговора.

Единственным ответом нынешних властей на новые вызовы стала ставка на голое насилие, которое возведено в культ, политические репрессии, принявшие беспрецедентный характер. Происходит рутинизация насилия, оно становится способом существования режима.

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