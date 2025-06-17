Нацбанк Беларуси объявил о выпуске новых монет 17.06.2025, 11:15

В чем особенность?

С 17 июня Национальный банк Беларуси введёт в обращение новую серию памятных монет под названием «Гісторыя беларускай чыгункі. Цягнікі». В неё вошли пять наименований: «Паравоз», «Цеплавоз», «Электравоз», «Дызель-цягнік» и «Электрацягнік». Приобрести их можно в кассах Нацбанка, однако цена пока остаётся загадкой, пишет smartpress.by.

В пресс-службе финансового регулятора рассказали, что монеты номиналом 2 рубля изготовлены из стали, покрытой медью и латунью (кольцо), и стали, покрытой медью и никелем (середина). Диаметр — 23,5 мм, масса — 5,81 г. Планируется, что тираж каждой составит 25 тысяч экземпляров.

Все монеты имеют круглую форму, кант по окружности и повторяющуюся надпись на боковой поверхности: «БЕЛАРУСЬ», год чеканки (2025) и элементы национального орнамента.

На аверсе — рельефное изображение Государственного герба Беларуси и надписи по кругу: вверху — «БЕЛАРУСЬ», внизу — «2 РУБЛI». Между ними располагается национальный орнамент.

Реверсы отражают развитие белорусского железнодорожного транспорта:

«Паравоз» — с изображением паровоза;

«Цеплавоз» — тепловоза;

«Электравоз» — электровоза;

«Дызель-цягнік» — дизельного поезда;

«Электрацягнік» — электропоезда.

Все монеты отчеканены на Казахстанском монетном дворе качеством «анциркулейтед». В Нацбанке обратили внимание, что они являются законным платёжным средством и принимаются к оплате в Беларуси «по нарицательной стоимости без ограничений».

Информацию о поступлении, дате начала продаж и самом важном — ценах — пообещали разместить на официальном сайте банка в разделе «Банкноты и монеты».

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