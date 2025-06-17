SIPRI: «Ось» России, Китая, Ирана и Северной Кореи не состоялась 9 17.06.2025, 11:20

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Авторитарные державы оказались неспособными к координации.

Военная ось России с авторитарными государствами, такими как Китай, Северная Корея и Иран, в настоящее время не состоялась, говорится в исследовании о глобальном распространении вооружений Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) (перевод — The Moscow Times).

Исследователи описали возобновление опасной гонки ядерных вооружений, но не верят в координацию военного взаимодействия «оси» авторитарных держав.

И хотя в докладе SIPRI отмечают поставки оружия в Россию из Северной Кореи и Ирана, а также геополитическую напряженность между Западом и Россией с Китаем, но подчеркивают, что предположения о создании военной «оси» Китай-Россия-Северная Корея-Иран преувеличены. Тем не менее, в SIPRI отмечают, что президент США Трамп может подтолкнуть эту страны к сближению и его администрация делит «сферы влияния». Трамп якобы может договориться с Китаем и Россией о разделе регионов мира, но он может привести мир к еще большей глобальной нестабильности, отмечают в SIPRI.

Россия и США вместе обладают примерно 90% всего ядерного оружия. В предыдущие годы происходил демонтаж устаревших боеголовок в России и США, который опережал развертывание новых. За счет чего мировой арсенал ядерного оружия сокращался. Но выбивается из общего ряда Китай, который самыми быстрыми темпами наращивает запасы и, по оценкам SIPRI, располагает 600 ядерными боеголовками. С 2023 года его ядерный арсенал растет со скоростью 100 новых боеголовок в год. К концу десятилетия у него может быть не меньше межконтинентальных баллистических ракет, чем у России или США. К 2035 году Китай может достичь максимального прогноза по количеству боеголовок — 1500 штук, что составит около трети текущих запасов России и США.

Такая скорость наполнения арсенала может изменить паритет в распределении ядерного оружия между странами НАТО и военной осью с Россией, КНДР и Северной Кореей. Сейчас у стран НАТО с союзниками (США, Франция, Великобритания и Израиль) — 5933 боеголовок, а у России, Китая и КНДР — 6230.

Практически все девять государств, обладающих ядерным оружием, участвуют в гонке вооружений — США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль — в 2024 году ускорили программы модернизации ядерного оружия. Всего на январь 2025 года в мире было примерно 12 241 боеголовки, 9614 находились на военных складах. Примерно 3912 из этих боеголовок были размещены на ракетах и на самолетах. Около 2100 боеголовок размещены на баллистических ракетах. Россия, США и Китай держат ракеты с ядерными боеголовками в состоянии повышенной готовности.

Если не будет заключено новое соглашение о сокращении запасов, то количество боеголовок, размещаемых на ракетах, скорее всего, увеличится после истечения срока действия соглашения СНВ-3 в феврале 2026 года. «Эпоха сокращения количества ядерного оружия в мире, которая длилась с конца холодной войны, подходит к концу, — сказал Ханс М. Кристенсен, младший научный сотрудник программы SIPRI «Оружие массового поражения». — Мы видим явную тенденцию к росту ядерных арсеналов, обострению ядерной риторики и отказу от соглашений о контроле над вооружениями».

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