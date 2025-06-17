G7 неожиданно согласовала заявление по Ближнему Востоку
- 17.06.2025, 11:34
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Иран назван «главным источником региональной нестабильности».
Президент США Дональд Трамп и другие лидеры стран «Группы семи» (G7, «большой семерки») неожиданно договорились о совместном заявлении по поводу текущей ситуации на Ближнем Востоке. В тексте документа, опубликованном поздно вечером в понедельник, 16 июня, организатором саммита - Канадой, Иран назван «главным источником региональной нестабильности и террора» и подчеркнуто право Израиля на самооборону. Главы государств и правительств G7 также подтвердили свою давно известную позицию, согласно которой ни в коем случае нельзя позволить Ирану заполучить ядерное оружие, передает «Немецкая волна».
Совместное коммюнике было согласовано через несколько часов после того, как Белый дом объявил, что Трамп досрочно вернется в Вашингтон из-за кризиса на Ближнем Востоке и откажется от участия во втором дне саммита.
Тем временем сам Дональд Трамп написал на своей платформе Truth Social, что вернулся в Вашингтон вовсе не из-за «перемирия между Израилем и Ираном», как утверждал президент Франции Эмманюэль Макрон, и обвинил того в распространении ложной информации. «Неправда! Он не имеет ни малейшего понятия, почему я сейчас направляюсь в Вашингтон, но это уж точно не имеет ничего общего с перемирием», - заверил Трамп. По его словам, идет о чем-то «гораздо более важном». «Специально или нет, но Эмманюэль всегда все неправильно понимает», - добавил американский президент.
Отсутствие прямой критики в адрес Израиля
В заявлении ведущих демократических экономических держав не содержится прямой критики действий Израиля против Ирана, отмечается лишь важность защиты гражданского населения в ходе конфликта и указывается, что решение иранского кризиса должно способствовать более широкой деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в секторе Газа.
В документе говорится, что G7 будет и впредь тщательно отслеживать влияние текущего конфликта на международные энергетические рынки и в случае необходимости предпримут вместе с единомышленниками скоординированные действия для обеспечения стабильности рынков.