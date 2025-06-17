Режим начнет закрывать заводы? 1 17.06.2025, 11:36

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Кажется, в Беларуси придумали, как решить проблему дефицита кадров.

И это настолько простое решение, что удивительно, как оно раньше никому не пришло в голову. Если людей на заводах не хватает, а взять их негде, то надо просто закрыть лишние заводы. И тогда в стране сразу появятся лишние люди. С такой идеей вчера выступил любимый пропагандист Лукашенко Игорь Тур. Впрочем, на этот способ решение проблемы дефицита кадров раньше намекал и сам Лукашенко, пишет planbmedia.io.

«Сегодня у государства нет необходимости поддерживать убыточные предприятия для сохранения рабочих мест. А делать так — это даже усугублять уже современную проблему», — сказал пропагандист.

Современная проблема – это как раз дефицит кадров. Проблема, которую белорусские власти даже честно пытались решить. Ну как умели, так и решали. Но сто пятьдесят тысяч обещанных пакистанцев почему-то так пока и не приехали, а тунеядцев надолго трудоустроить не получилось. Так что на текущий момент в Беларуси не хватает уже двухсот с лишним тысяч работников.

И это не потому, что по минимальным подсчетам с 2020 года из страны уехали 600 тысяч человек. А потому, что белорусские власти были слишком заботливыми и взяли беларусов на полное содержание.

«Ну сколько можно помогать? Они же фактически висят на плечах у государства», — сказала Лукашенко на прошлой неделе.

То есть рабочей силе в Беларуси власти собираются устроить принудительное перераспределение. Ну все как они любят. Чтобы с закрытых убыточных заводов люди шли работать туда, где работников не хватает. Но есть один маленький нюанс. Точнее много маленьких нюансов.

Два десятка лет модернизации деревообработки загнали деревообработку в хронические долги. С модернизацией цементных заводов получилось еще хуже. Построенную за китайские кредиты Национальную биокорпорацию приходится брать на бюджетное содержание. «Беларуськалию» осенью прошлого года пришлось на 10 процентов сокращать производство, чтобы не продавать калий себе в убыток. Белорусский металлургический завод также сбавляет темпы. А Новополоцкий и Мозырский НПЗ своими убытками обвалили показатели целым районам.

Так что если начать закрывать в Беларуси убыточные предприятия, то может нечаянно получиться так, что и экономики в стране не останется. Гораздо эффективнее закрыть тех, кто довел белорусские заводы до такой жизни. И начать, кстати, можно с белорусского телевидения.

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