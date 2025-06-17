Названы самые комфортные города в мире 1 17.06.2025, 11:40

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Лидер сменился.

В ежегодном рейтинге самых комфортных для жизни городов мира по версии Economist Intelligence Unit (EIU) Вена уступила первое место датскому Копенгагену, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Индекс оценивает 173 города по пяти категориям: здравоохранение, культура и экология, образование, инфраструктура и стабильность. Несмотря на улучшения в большинстве сфер, общий уровень жизни пострадал из-за роста нестабильности.

Копенгаген, получивший максимальный балл за стабильность, занял первое место. Вена и Цюрих делят вторую строчку, за ними следуют Мельбурн и Женева. В десятку также вошли Сидней, Осака, Окленд, Аделаида и Ванкувер.

Как правило, лидерами становятся города с населением менее 6 миллионов человек. Крупные мегаполисы, такие как Лондон и Нью-Йорк, заняли 54-е и 69-е места соответственно из-за высокого уровня преступности, угрозы терроризма и перегруженных дорог. Токио оказался на 13-м месте.

На противоположном конце списка осталась Дамаск, несмотря на недавние политические перемены. Киев сохраняет место в десятке наименее комфортных городов третий год подряд. Тегеран также близок к нижним строчкам — на фоне израильских бомбардировок.

Самое заметное падение показал канадский город Калгари — с 5-го места на 18-е из-за проблем в здравоохранении и нехватки жилья. В то же время, Саудовская Аравия улучшила позиции: город Аль-Хобар поднялся на 13 позиций благодаря реформам в рамках Vision 2030.

Несмотря на спад инфляции, растущие геополитические риски продолжают угрожать уровню жизни во всем мире.

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