«В поселке ездит белый бус и забирает людей якобы для заработка в России» 17.06.2025, 12:04

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Белоруска рассказала, как ее отца пытаются «завербовать».

Белоруска Виктория, живущая сейчас в Шотландии, записала видео в TikTok, в котором рассказала, что ее отца, живущего в Пинском районе, неизвестные пытаются насильно забрать на «заработки в Россию». Девушка попросила о помощи, пишет «Зеркало».

Виктория рассказала, что у отца проблемы с алкоголем, он живет отдельно от ее матери, в общежитии в поселке Садовом Пинского района. Мужчина на днях позвонил дочери и рассказал, что его активно «вербуют» на заработки в Россию. Он вынужден был временно уехать из своего дома к матери девушки, поскольку неизвестные «вербовщики» стали приходить к нему домой.

«Еще около трех месяцев назад отец делился, что в поселке Садовом ездит белый бус и забирает людей якобы для заработка в России. Забрали сожительницу отца, и до сих пор ни слуха ни духа. И пытались забрать моего отца, он отказывался, силой его в машину никто не затолкал. Прошло три-четыре месяца, и сегодня снова случилась ситуация: к отцу пришли люди — отец не смог рассказать: это те же люди или нет — трое. Сказали: «Бери паспорт, поедем какой-то товар перевозить», — рассказала девушка.

В прошлый раз, когда мужчину «вербовали» на заработки, его звали работать охранником и спрашивали, умеет ли он пользоваться оружием.

По словам отца девушки, белый бус «кружит у его дома». Девушка обращалась к местному участковому, он подтвердил, что несколько людей уехали в Россию на заработки.

«Он сказал, что люди поехали якобы работать. Замечательно, пусть едут, но я не хочу, чтобы ехал мой отец в неизвестном направлении. Те люди [уехавшие] не выходят особо на связь, насколько мне известно, у них нет телефонов. Не знаю, что это за работа, где нельзя разговаривать по телефону. <…> Сам отец против куда-то ехать. Надеюсь, мое видео хоть как-то поможет спасти жизнь моему отцу», — сказала девушка.

В комментариях девушку поддерживают и дают советы, куда обращаться:

«В России уже давно так делают, находят бухарей и заставляют подписать контракт на СВО. Дальше роспись с родственницей комбата, к примеру, племянница — и очень быстрая смерть на поле боя под командованием того же комбата. И еще более быстрая выплата вдове героя СВО. На сегодня белорусу, если идет на СВО, паспорт РФ дают за две недели», — Mik Dr.

«Если есть недвижимость у вашего отца, кому-то понадобилась, обычно ищут алкоголиков, уже слышала такие случаи», — Наталья.

«Папа ваш под контролем мамы должен написать заявление в милицию о происходящем! Желательно не на местном уровне, а в УВД Пинска! Вы живете в Европе и на лечение от алкогольной зависимости для папы могли бы выделить денежные средства!» — Serg.

«Номер машины?! Мы там работаем в Департаменте охраны. Быстро их передадим в нужные руки», — tari_grenadine.

«Пишите в администрацию президента. <…> С уведомлением отправлять. И приедут люди, комиссия и разберутся!» — IRIChKA.

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