Шары с кулак: Кличко показал «интересную находку» после удара РФ по Киеву 17.06.2025, 12:05

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Видеофакт.

Мэр Киева Виталий Кличко продемонстрировал кассетное наполнение ракеты для удара по Киеву 17 июня.

Шары, которые являются частями кассетных боеприпасов, находят экстренные службы. Об этом рассказал в соцсетях городской голова Киева Виталий Кличко.

«Очередное свидетельство геноцида, который совершает Россия против украинцев», — подчеркнул он.

На Нивках одна из ракет ударила в жилой дом, на месте обнаружили «интересную находку» — шары размером с кулак. Городской голова объяснил, что речь идет о кассетной «начинке» ракеты. Назначение этих шариков — максимальное поражение людей.

«Иначе, чем геноцид, это назвать нельзя. Сделать все, чтобы погибло максимальное количество людей. Используют такие снаряды, атакуя мирный город», — заявил Кличко.

Удар по Киеву: количество погибших и пострадавших

По данным ГСЧС, количество жертв в результате ночной атаки в столице составляет 14 человек. По меньшей мере 12 человек были спасены чрезвычайниками. Корреспондент «Суспільне» сообщает, что из-под завалов достали тело мужчины и количество погибших возросло до 15 человек.

Всего за медицинской помощью после массированного удара по Киеву обратились 114 пострадавших, 68 из них были госпитализированы.

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