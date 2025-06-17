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Шары с кулак: Кличко показал «интересную находку» после удара РФ по Киеву

  • 17.06.2025, 12:05
  • 1,614
Шары с кулак: Кличко показал «интересную находку» после удара РФ по Киеву

Видеофакт.

Мэр Киева Виталий Кличко продемонстрировал кассетное наполнение ракеты для удара по Киеву 17 июня.

Шары, которые являются частями кассетных боеприпасов, находят экстренные службы. Об этом рассказал в соцсетях городской голова Киева Виталий Кличко.

«Очередное свидетельство геноцида, который совершает Россия против украинцев», — подчеркнул он.

На Нивках одна из ракет ударила в жилой дом, на месте обнаружили «интересную находку» — шары размером с кулак. Городской голова объяснил, что речь идет о кассетной «начинке» ракеты. Назначение этих шариков — максимальное поражение людей.

«Иначе, чем геноцид, это назвать нельзя. Сделать все, чтобы погибло максимальное количество людей. Используют такие снаряды, атакуя мирный город», — заявил Кличко.

Удар по Киеву: количество погибших и пострадавших

По данным ГСЧС, количество жертв в результате ночной атаки в столице составляет 14 человек. По меньшей мере 12 человек были спасены чрезвычайниками. Корреспондент «Суспільне» сообщает, что из-под завалов достали тело мужчины и количество погибших возросло до 15 человек.

Всего за медицинской помощью после массированного удара по Киеву обратились 114 пострадавших, 68 из них были госпитализированы.

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