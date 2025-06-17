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Путин второй раз за месяц отправил Шойгу в КНДР

  • 17.06.2025, 12:11
Путин второй раз за месяц отправил Шойгу в КНДР

Названа цель.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 17 июня прибыл в Северную Корею по специальному поручению президента Владимира Путина. Он должен провести переговоры с руководством КНДР, в том числе главой страны Ким Чем Ыном «в рамках реализации договоренностей, достигнутых во время прошлого визита 4 июня», сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза, передает «Интерфакс». Уточняется, что они выполняются в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Северной Кореи, подписанным 19 июня 2024 года.

Визит Шойгу в КНДР — уже второй за последний месяц. Прошлый состоялся 4 июня. Тогда сообщалось, что секретарь Совбеза встретился с Кимом, чтобы обсудить актуальную ситуацию на украинском фронте, реализацию отдельных пунктов вышеназванного договора, а также «сохранение исторической памяти» о корейских бойцах, воевавших в Курской области.

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