Путин второй раз за месяц отправил Шойгу в КНДР 17.06.2025, 12:11

Названа цель.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 17 июня прибыл в Северную Корею по специальному поручению президента Владимира Путина. Он должен провести переговоры с руководством КНДР, в том числе главой страны Ким Чем Ыном «в рамках реализации договоренностей, достигнутых во время прошлого визита 4 июня», сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза, передает «Интерфакс». Уточняется, что они выполняются в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Северной Кореи, подписанным 19 июня 2024 года.

Визит Шойгу в КНДР — уже второй за последний месяц. Прошлый состоялся 4 июня. Тогда сообщалось, что секретарь Совбеза встретился с Кимом, чтобы обсудить актуальную ситуацию на украинском фронте, реализацию отдельных пунктов вышеназванного договора, а также «сохранение исторической памяти» о корейских бойцах, воевавших в Курской области.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com