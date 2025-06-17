«Стесняюсь спросить, сколько заработать надо?» 2 17.06.2025, 12:31

1,386

Иллюстративное фото

Белорусов впечатлили цены на кухни под заказ.

Несколько белорусов рассказали в TikTok, что удивились ценам на кухни под заказ. В комментариях пользователи соцсети поделились своим опытом. Одни считают, что лучше собрать своими руками, другие же защищают поставщиков таких товаров, пишет «Зеркало».

Белоруска из Барановичей рассказала, что ее семья купила мебель в новый дом. И пока она изучала варианты, ее удивили цены на кухни под заказ.

«На протяжении нескольких месяцев я мониторю интернет, различные предложения, в Instagram эти все фабрики, конторы <…> И тут мне попадается реклама, где говорят: «Приходите к нам, у нас кухни дешевле на 40%, то бишь на 4000 рублей». А я как бы планировала в принципе кухню не дороже четырех тысяч», — рассказала блогерка.

«Я в шоке от того, как рассказывают люди о ценах. Кому-то намеряли за 5 тыс. долларов, кому-то за 3 тыс. То есть сейчас на заказ кухня — это от 10 тыс. рублей. Стесняюсь спросить их, сколько заработать надо?» — возмутилась она.

Еще один белорус рассказал: «Наткнулся на рекламу в TikTok: Кухни от 5850 рублей! Ребята, я в а**е, сколько делают наценку». Он рассказал, что дома сам собрал мебель, и показал почти готовую кухню. По его словам, мебель со всей фурнитурой для кухни размером 4,2 на 1,5 метра обошлась до 2300 рублей.

Под обоими роликами накопились сотни комментариев. Многие также не скрывают удивления от цен, другие делятся своим опытом и потраченными суммами. Но некоторые пользователи выступили в защиту поставщиков мебели.

Вот некоторые комментарии:

«Модульная мебель и мебель по индивидуальному заказу — это разные вещи… В модульной вы можете поменять в основном материалы, а есть еще фурнитура, которая тоже очень сильно отличается по качеству и цене… Общая цена — это запрос клиента по материалам и фурнитуре, а не цена с потолка… И, к слову, опилки тоже стоят по-разному…»

«Работаю на производстве, где пилят эти опилки. Цена на ДСП и услуги за последний год выросла в два раза. Ну, и самое дорогое на кухне — это фасады и фурнитура. За 4 тысячи рублей будет максимально дешевая фурнитура и материалы фасадов».

«Все же зависит от наполнения. Готовые кухни всегда стоили дешевле, модульные дешевле, а корпусные на заказ — дороже. Дальше от фурнитуры все зависит и от выбранных вами фасадов. Цена на крашеный МДФ будет, конечно, выше, чем на ДСП. Зависит, какие механизмы выбраны — выдвижные, подъемные и т.д.»

«Заказывала в «модуль кухни», кухня прямая, но 6 метров в длину почти. Обошлась 8900 рублей (у них до февраля этого года была скидка 30%), плюс установка обошлась в 1100 рублей. Плюс бытовая техника стоила 7500 рублей».

«Модульную кухню в ЗОВ насчитали 10 тыс. рублей. Заказали в компании «Мабель» за 6440 рублей. Воспользовались кредитом на отечественные товары под 4%».

«Делали на заказ. Обошлась 12 000 рублей».

«Год назад делали под заказ угловую, общий метраж — 5,5 «квадрата», с установкой без техники обошлось почти в 11 000 рублей».

«Мебельщики они такие… Заказали готовый распил, собрали, умножили на 2 или на 3, чтобы в карман за месяц с кухни 2−3 косаря положить».

«Ами Мебель» уже 7 лет стоит, и все супер. Стоила около 1100 рублей. В дом — из 21vek, 3 года стоит, пока все хорошо, около 1300 рублей».

«А мы в шоке от таких заказчиков! У которых кухня — 9 м², а они хотят под потолок, фурнитура Blum и прочие плюшки и за 4000. Давайте будем реалистами! 10 лет назад кухня на 7 м² стоила 1900/2500 долларов в пластике».

«Мы же в рыночных отношениях существуем. Мастеру, а уж тем более конторе со штатом, надо заработать, покрыть все издержки. Сам тоже себе собирал кухню, приобрел опыт, где стоит экономить, а где все же раскошелиться на фурнитуру и механизмы. Потратил свое время и силы, допустил какие-то промахи. По итогу, если все подбить, не так уж дешевле выходит».

«Мне за шкаф купе на 3,5 метра длиной зарядили 4800 рублей, срок изготовления — 30 дней. Решил сделать сам. Нарисовал, заказал распил из плит Egger, купил шуруповерт, собрал. Обошелся в 1700 рублей и две недели времени».

«Чет даже стыдно за себя, я за кухню 14 000 рублей заплатил».

«2000 рублей сам распил, еще 3000 рублей — работа. Не бесплатно же работать».

«А добавь налоги, не поверите — процентов 30−50. Плюс на оплату сотрудникам, офис, рекламу и прибыль».

«А еще можно зубы самому сделать, а то там такие цены».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com