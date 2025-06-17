Власти хотят ввести еще одно изменение для владельцев агроусадеб
- 17.06.2025, 12:41
Режим намерен ввести централизованный сбор информации.
Власти хотят ввести еще одно ограничение для владельцев агроусадеб, проект закона вынесен на общественное обсуждение, сообщает «Радыё Свабода».
Предлагается запретить владельцам агроусадеб проводить спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия. При этом они все еще смогут предоставлять туристам инвентарь для спорта и отдыха.
Кроме того, власти намерены ввести централизованный сбор информации о владельцах агроусадеб. Для этого предлагается ввести учет тех, кто ведет бизнес в этой сфере с официального разрешения от местных исполнительных комитетов.
В последние годы количество агроусадеб в Беларуси резко сократилось из-за объявленной властями обязательной перерегистрации. Она должна была пройти до 1 июля 2023 года. В итоге, например, в Браславском районе из 300 агроусадеб осталось только пять. Как пишет «Радыё Свабода», если в начале 2023 года агроусадеб в Беларуси было 3043, то в 2024 их стало 1200.