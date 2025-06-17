Власти хотят ввести еще одно изменение для владельцев агроусадеб 17.06.2025, 12:41

Фото: Onliner.by

Режим намерен ввести централизованный сбор информации.

Власти хотят ввести еще одно ограничение для владельцев агроусадеб, проект закона вынесен на общественное обсуждение, сообщает «Радыё Свабода».

Предлагается запретить владельцам агроусадеб проводить спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия. При этом они все еще смогут предоставлять туристам инвентарь для спорта и отдыха.

Кроме того, власти намерены ввести централизованный сбор информации о владельцах агроусадеб. Для этого предлагается ввести учет тех, кто ведет бизнес в этой сфере с официального разрешения от местных исполнительных комитетов.

В последние годы количество агроусадеб в Беларуси резко сократилось из-за объявленной властями обязательной перерегистрации. Она должна была пройти до 1 июля 2023 года. В итоге, например, в Браславском районе из 300 агроусадеб осталось только пять. Как пишет «Радыё Свабода», если в начале 2023 года агроусадеб в Беларуси было 3043, то в 2024 их стало 1200.

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