Авиация НАТО берет на вооружение ИИ 17.06.2025, 12:44

Нейросеть помогает пилотам истребителей уклоняться от ракет.

BAE Systems и шведская компания Avioniq тестируют новую ИИ-систему Rattlesnaq, которая способна в реальном времени анализировать угрозы и предлагать пилотам истребителей Eurofighter Typhoon оптимальные маневры для уклонения от ракет, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Разработанная для работы в самых сложных условиях воздушного боя, Rattlesnaq использует продвинутые алгоритмы моделирования и так называемый «проверяемый ИИ» (Verifiable AI), который гарантирует, что предоставляемые пилотам данные могут быть независимо подтверждены. Система не просто предупреждает о ракетной атаке, но в режиме реального времени отображает на дисплее зоны угроз и безопасные коридоры, позволяя пилоту мгновенно принимать решения.

По словам бывшего пилота ВВС Великобритании Пола Смита, возглавляющего стратегическое направление Typhoon в BAE, технология может кардинально изменить тактику пилотирования: «В условиях быстро меняющейся боевой обстановки мгновенная ситуационная осведомленность становится ключевым фактором выживания».

Сейчас также тестируются новые бортовые компьютеры, способные обрабатывать данные в 200 раз быстрее, и широкоформатные дисплеи для кабины, обеспечивающие максимальный обзор целей и угроз.

В сценариях совместного боя, где пилотируемые самолеты взаимодействуют с беспилотниками, Rattlesnaq передает данные не только пилоту, но и ИИ каждого дрона. Это позволяет всей группе синхронно адаптироваться к угрозам и эффективно действовать без перегрузки внимания человека.

Испытания уже доказали, что система значительно повышает выживаемость и координацию в смешанных воздушных операциях НАТО.

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