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Представлен самый мощный кроссовер Ford

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  • 17.06.2025, 12:55
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Представлен самый мощный кроссовер Ford
Фото: Ford

Более 1400 сил и гигантское антикрыло.

Электромобиль Ford Mustang Mach-E получил сверхмощную модификацию Super. Ее создали специально, чтобы побить рекорд в горных гонках.

Гоночный кроссовер Ford Super Mustang Mach-E примет участие в соревнованиях Pikes Peak в Колорадо 22 июня. Об этом сообщается на странице американского автопроизводителя в Facebook.

Фото: Ford

Электрокроссовер Ford Mustang Mach-E получил мощную 800-вольтную установку с тремя моторами общей мощностью 1421 л.с.

Чтобы облегчить авто, установили меньшую батарею емкостью 50 кВт∙ч. К тому же, в конструкции активно используется карбон. Замедляют авто карбоново-керамические тормоза, дополненные мощной системой рекуперации.

Фото: Ford

Новый Ford Super Mustang Mach-E обращает на себя внимание благодаря аэродинамическому пакету с массивным передним спойлером, обвесом и гигантским антикрылом. Прижимная сила составляет 3125 кг при 240 км/ч и 5436 кг при 320 км/ч. Также установили магниевые диски с гоночными шинами Pirelli.

Из салона приобрели отделку и все кресла, кроме водительского (для него установили спортивное сиденье). Кроме того, появился каркас безопасности.

Фото: Ford

Гоночный электромобиль Ford Mustang Mach-E создали чтобы побить рекорд Pikes Peak среди электромобилей. Он принадлежит спортпрототипу Volkswagen ID.R, который в 2018 году преодолел 20-километровую дистанцию со 156 поворотами за 7 минут 57,148 секунды. Примечательно, что за рулем электрокара был гонщик Ромен Дюма, который будет управлять и Ford Super Mustang Mach-E.

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